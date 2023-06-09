В Прикамье в 15 раз сократились сроки регистрации недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2023 году Росреестру исполняется 15 лет. За эти годы произошло серьезное развитие земельно-имущественных отношений и формирование цивилизованного рынка недвижимости. Процедура кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество тоже претерпела существенные изменения. В числе прочего серьезно изменились и сроки регистрации прав.«За 15 лет сроки сократились в 15 раз, - отмечает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Если раньше закон устанавливал месячный срок регистрации, то теперь же в Прикамье оформление прав на недвижимое имущество составляет не более двух рабочих дней, а по электронным заявлениям – в течение рабочего дня с момента поступления документов в Росреестр».Сокращение сроков регистрации прав на недвижимость стало возможным благодаря все большему переводу процесса регистрации прав в электронный вид, в том числе электронного взаимодействия с МФЦ, нотариусами, органами власти, кредитными организациями. Весь обмен данными происходит без участия заявителя. Так, по итогам 5 месяцев 2023 года более 60% ипотечных сделок происходит в электронном виде, причем практически все электронные ипотечные сделки регистрируются за 24 часа.К 2025 году Росреестр планирует сократить сроки кадастрового учета и регистрации прав до одного дня.