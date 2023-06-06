Сельские кладбища в Прикамье благоустроены под контролем судебных приставов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

После применения штрафной санкции органы местного самоуправления привели в порядок сельские кладбища.Ненадлежащее содержание православных кладбищ в четырех населенных пунктах Куединского района было выявлено прокуратурой. Надзорный орган в судебном порядке потребовал от местной администрации устранить нарушения.В отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступило решение суда об обязании администрации Куединского муниципального округа принять меры по надлежащему содержанию кладбищ п. Куеда, с. Бикбарда, с. Аряж и с. Урталга. Согласно требованиям исполнительного документа, кладбища необходимо оборудовать системами водоснабжения и водоотведения, организовать расчистку мест погребения и проходов к ним от веток и стволов ветровальных деревьев, установить урны для сбора мусора, обустроить контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов с подъездами к ним.Глава администрации был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в срок, установленный для добровольного исполнения, решение суда исполнено не было. В соответствии с действующим законодательством судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.Наложение денежного взыскания побудило чиновников приступить к благоустройству кладбищ. На данный момент все предусмотренные исполнительным документом мероприятия выполнены. После проведенной проверки судебный пристав окончил исполнительное производство фактическим исполнением.