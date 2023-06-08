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В Пермском крае более 47 тысяч объектов недвижимости обрели собственников

13.51 Пятница, 9 июня 2023
Пермский край: новости дня
В Прикамье продолжаются мероприятия по заполнению «белых пятен» в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Управление Росреестра по Пермскому краю делится актуальной статистикой: по состоянию на 1 мая 2023 года зарегистрированы права в отношении 47 856 ранее учтенных объектов недвижимости.

Напомним, что Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регламентирует порядок выявления правообладателей ранее учтенной недвижимости. Речь идет об объектах, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но до настоящего времени не зарегистрированы в ЕГРН.

Реализацией закона на территории региона занимаются органы местного самоуправления, которые самостоятельно проводят анализ сведений в архивах, запрашивают информацию в налоговых органах, органах внутренних дел, нотариусов и т.д. В случае выявления владельцев ранее учтенных объектов муниципалитеты информируют их и направляют в Росреестр заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений.

Благодаря налаженному взаимодействию регион занимает лидирующие позиции по данному направлению в Приволжском федеральном округе и шестое место в Российской Федерации.

С начала вступления в силу закона о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (29 июня 2021 года) и по состоянию на 1 мая 2023 года на территории Пермского края, кроме оформленных прав на ранее учтенные объекты, 68 065 объектов недвижимости были сняты с кадастрового учета по результатам рассмотрения заявлений от органов местного самоуправления и выявлено правообладателей в отношении 10630 объектов недвижимости.

Среди муниципалитетов лидеры по регистрации ранее возникших прав город Пермь - 10216 прав, Березниковский городской округ – 5164 права, Соликамский городской округ - 3832 права на объекты недвижимости.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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