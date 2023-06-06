В преддверии Дня России судебные приставы Прикамья присягнули на верность закону

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Перми состоялось торжественное приведение к присяге сотрудников органа принудительного исполнения Российской Федерации.Перед государственным флагом Российской Федерации и знаменем Главного Управления принимающие присягу поклялись защищать права и интересы граждан, достойно переносить трудности, связанные со службой, дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.С напутственной речью к собравшимся обратился врио главного судебного пристава Прикамья Аслан Табухов. Он отметил значение этого знаменательного события и ответственность за выполнение требований присяги.«Сегодня вы вступили в ряды государственных служащих. Впереди Вас ждут самые разнообразные события: будут встречаться трудности, возникать ситуации, требующие проявить характер, волю, позволяющие продемонстрировать умения и отточить навыки. Желаю вам достойно справляться с поставленными задачами и быть лучшими представителями органа принудительного исполнения, являющегося гарантом справедливости!», - подчеркнул Аслан Табухов.