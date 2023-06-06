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В преддверии Дня России судебные приставы Прикамья присягнули на верность закону

10.00 Пятница, 9 июня 2023
Пермский край: новости дня
В Перми состоялось торжественное приведение к присяге сотрудников органа принудительного исполнения Российской Федерации.

Перед государственным флагом Российской Федерации и знаменем Главного Управления принимающие присягу поклялись защищать права и интересы граждан, достойно переносить трудности, связанные со службой, дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.

С напутственной речью к собравшимся обратился врио главного судебного пристава Прикамья Аслан Табухов. Он отметил значение этого знаменательного события и ответственность за выполнение требований присяги.

«Сегодня вы вступили в ряды государственных служащих. Впереди Вас ждут самые разнообразные события: будут встречаться трудности, возникать ситуации, требующие проявить характер, волю, позволяющие продемонстрировать умения и отточить навыки. Желаю вам достойно справляться с поставленными задачами и быть лучшими представителями органа принудительного исполнения, являющегося гарантом справедливости!», - подчеркнул Аслан Табухов.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
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