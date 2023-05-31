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Росреестр: оснований для возврата документов без рассмотрения стало больше

13.11 Четверг, 8 июня 2023
Пермский край: новости дня
23 мая Государственной Думой Российской Федерации принят закон, расширяющий основания для возврата документов, направленных на регистрацию прав или кадастровый учет объектов недвижимости, без рассмотрения.

Основания для возврата документов без рассмотрения закреплены в статье 25 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ). В данной статье указаны 7 основных причин для возврата документов.

Теперь документы, представленные заявителем, будут возвращены Росреестром без рассмотрения, если:

- право, ограничение права или обременение объекта недвижимости, о регистрации которого просит заявитель, не подлежит государственной регистрации в соответствии с Законом № 218-ФЗ;

- земельный участок, в отношении которого представлено заявление о его снятии с государственного кадастрового учета, не является преобразуемым и не подлежит снятию с такого учета в соответствии с Законом № 218-ФЗ.

Данные обстоятельства являются неустранимыми и исключают возможность проведения учетных или регистрационных действий. В настоящее время при поступлении таких документов учетно-регистрационные действия приостанавливаются. В последующем либо заявитель ходатайствует о прекращении их осуществления, либо орган регистрации прав отказывает в кадастровом учете и регистрации прав.

Данные изменения позволят существенно сократить время на рассмотрение таких документов и принятия по ним решений, а заявителям - сэкономить на государственной пошлине, так как в случае возврата документов без рассмотрения она возвращается в полном объеме. Однако при прекращении регистрации права заявитель «теряет» половину уплаченных денежных средств, а при отказе в регистрации права государственная пошлина в полном объеме поступает в бюджет и не подлежит возврату.

Изменения вступят в силу после подписания закона президентом Российской Федерации и опубликования.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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