Исполнительные документы теперь можно направить судебным приставам в электронной форме

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Современный технологически развитый мир меняет нашу жизнь. Всё это не могло не затронуть каждую сферу общественной жизни. Если раньше мы не могли обойтись без бумажной версии документа, то уже сейчас в нём нет необходимости. Он может быть с лёгкостью представлен в цифровой форме.Работа с электронными документами и цифровой информацией затронули и делопроизводство в организациях, в том числе в Службе судебных приставов и судах. В рамках информационного взаимодействия между ФССП России и Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации обеспечена возможность направления на принудительное исполнение в территориальные органы ФССП России исполнительных документов в электронном виде посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.Для направления судом на принудительное исполнение в ФССП России исполнительного документа в электронном виде взыскателю достаточно указать об этом в заявлении на выдачу исполнительного документа.Это ускоряет процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов, снижает риски подделки и утраты исполнительных документов, а также появление связанных с человеческим фактором фактических ошибок. Кроме того, минимизируются расходы взыскателей на оплату заказной корреспонденции.Также необходимо отметить, что извещения и копии постановлений по исполнительному производству, уведомления о совершаемых исполнительных действиях и принимаемых мерах принудительного исполнения в форме электронного документа могут быть направлены лицу, участвующему в исполнительном производстве, посредством личного кабинета на портале Госуслуг при наличии согласия лица на получение таких документов. Все уведомления в рамках одного исполнительного производства можно просмотреть, открыв любое уведомление по номеру конкретного исполнительного производства.