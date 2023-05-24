В Перми завершено строительство первой очереди дома по улице Докучаева, 23

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на кадастровый учет первую очередь (1 подъезд) дома BAUM по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, 23. На учет поставлено 110 квартир общей площадью 7226,4 кв. м и магазин площадью 472,8 кв. м. В доме 18 этажей, в том числе 1 подземный.В доме установлена единая система безопасности с видеонаблюдением. Дизайнерские холлы со входом на уровне земли. Без пандусов, без подъёмников - от тротуара до лифта можно добраться на коляске, с велосипедом по ровному полу. Удобно велосипедистам, мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья. В каждом подъезде есть помещение для хранения колясок и велосипедов.Во дворе предусмотрена большая спортивная площадка с безопасным покрытием и высоким ограждением.Теперь для новоселов предстоит радостный этап приемки квартир у застройщика с подписанием передаточного акта и полноправное вступление во владение. Это возможно лишь после регистрации права собственности.Как отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных, клиентоориентированный застройщик может избавить своих новоселов от хлопот по оформлению документов. Он вправе от имени участника долевого строительства подать в электронной форме заявление о государственной регистрации права собственности на объект долевого строительства. При этом не надо оформлять специальную доверенность.Все что нужно сделать застройщику - это осуществить перевод передаточного акта в форме документа на бумажном носителе в форму электронного образа документа. Для чего передаточный акт сканируется и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени застройщика. Комплект документов в электронной форме соответствует комплекту документов, представляемом на бумажном носителе.После проведения государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на объект долевого строительства застройщику будет направлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которую застройщик передает собственнику.Электронная регистрация права собственности на квартиру и любое помещение в новостройке проводится в сокращенные сроки - до одного рабочего дня с момента поступления их в Управление.Откладывать эту процедуру на потом нежелательно. Дело в том, что для регистрации нужны документы в том числе и от застройщика (акт приема-передачи). По прошествии лет найти необходимые для регистрации документы бывает крайне затруднительно, и в случае их отсутствия либо обнаружения дефектов в документах, которые исправить по каким-либо причинам невозможно (например, застройщик прекратил свою деятельность), оформить право собственности можно будет только через суд.Государственная регистрация даст собственнику недвижимости дополнительную уверенность и юридическую защиту их прав на объекты недвижимости.Плюсы оформления права собственности:- прописаться в квартире и зарегистрировать в ней своих детей;- встать на очередь в детский сад, подать заявление на поступление в ближайшую от дома школу (приоритет у тех, кто «идет по прописке»), прикрепиться к поликлинике;- получить разрешение на перепланировку;- получить налоговый вычет,- продать, подарить или оставить недвижимость в наследство.