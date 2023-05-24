В Перми состоялась премьера «Сиреневого фестиваля»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

27 мая в сквере Пермского дома народного творчества «Губерния» состоялась премьера «Сиреневого фестиваля», приуроченного к 300-летию Перми.В рамках нового события «Губернии» прошли лекции и беседы о сирени биологов, искусствоведов, экологов, фармацевтов, специалистов ароматерапии. Гости, пришедшие на фестиваль в сиреневом, не только смогли продегустировать необычные десерты, но и почувствовать себя настоящими моделями, приняв участие в дефиле.За музыкальную составляющую фестиваля отвечали три коллектива:- «Сиреневым джазом» гостей фестиваля порадовал Roman Averin Project, сольный проект известного пермского гитариста Романа Аверина;- Андрей Михайлов с проектом «О.Р.З.А.» и барабанной школой Megapolis Drums устроили звуковой перформанс «Музыка сиреневых ветров» на ударных и шумовых инструментах разных народов мира;- хор «Сирень» представил программу «…И то счастье в сирени живет», в которую вошли классические музыкальные произведения.Состоялась премьера документального фильма «Зелёные острова природы» о путешествиях «киноохотника» по зелёным тропам Перми. Это один из 12 фильмов проекта «Пермь как фильм», объединяющего фильмы, созданные к 300-летию Перми киностудией «Новый курс» и «Пермской синематекой». Также в рамках показа прошли экскурсии по экологической тропе «Дорога домой» в Черняевском лесу.На «Мастеровой площадке» не было отбоя от желающих научиться ремеслу набойки по ткани, выжиганию по дереву, технике обвинской росписи, искусству оформления букетов или созданию нежного цветочного аромата на мастер-классе Ксении Альтер.Прошёл конкурс профессиональных флористов. Средства от последовавшего за ним аукциона были направлены в благотворительный фонд «Берегиня».Состоялась высадка кустарников сирени, пришедших к 300-летию города из Москвы. Обновили сиреневый сквер именитые пермяки, люди, которые немало делают для процветания нашего города.Учащиеся Художественного училища пришли на пленэр в сквер «Губернии», сиреневое цветение запечатлели на бумаге и холстах более 30 студентов.В сквере у «Губернии» появился новый арт-объект. Это пианино, украшенное флористическими композициями.На «Поэтической площадке» фестиваля состоялся конкурс чтецов и поэтические диалоги о сирени, цветах и весне. А вечером прошло награждение участников конкурса рисунков, чтецов и флористов.Офлайн-события «Сиреневого фестиваля» прошли 27 мая, однако его мероприятия начались гораздо раньше, с видеолекций о сирени в работах различных художников. Лекции были записаны специально для «Сиреневого фестиваля» сотрудниками Государственной Третьяковской галереи и Пермской художественной галереи.Однако и сейчас фестивальные события не завершены. «Сиреневый фестиваль» в ближайшее время продолжится в видеоформате в группе «Губернии» ВКонтакте, где будут опубликованы мастер-классы по созданию духов и варенья из сирени.И, конечно, будет подготовлен традиционный фотоотчёт – большой фотоальбом «Сиреневого фестиваля», куда войдут самые яркие моменты!Можно сказать, что премьера прошла «на ура». Во всяком случае, так отзываются о «Сиреневом фестивале» его гости.В свою очередь, «Губерния» благодарит каждого, кто приложил руку к проведению фестиваля, кто поддержал инициативу создания этого проекта, и, конечно, каждого, кто пришел разделить фестивальные события 27 мая.Учредители и организаторы фестиваля: ГКБУК ПДНТ «Губерния» при поддержке министерства культуры Пермского края и ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры». «Сиреневый фестиваль» входит в официальный список мероприятий, посвящённых 300-летию Перми.