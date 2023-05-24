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В Перми состоялась премьера «Сиреневого фестиваля»
Пермский край: новости дня
27 мая в сквере Пермского дома народного творчества «Губерния» состоялась премьера «Сиреневого фестиваля», приуроченного к 300-летию Перми.
В рамках нового события «Губернии» прошли лекции и беседы о сирени биологов, искусствоведов, экологов, фармацевтов, специалистов ароматерапии. Гости, пришедшие на фестиваль в сиреневом, не только смогли продегустировать необычные десерты, но и почувствовать себя настоящими моделями, приняв участие в дефиле.
За музыкальную составляющую фестиваля отвечали три коллектива:
- «Сиреневым джазом» гостей фестиваля порадовал Roman Averin Project, сольный проект известного пермского гитариста Романа Аверина;
- Андрей Михайлов с проектом «О.Р.З.А.» и барабанной школой Megapolis Drums устроили звуковой перформанс «Музыка сиреневых ветров» на ударных и шумовых инструментах разных народов мира;
- хор «Сирень» представил программу «…И то счастье в сирени живет», в которую вошли классические музыкальные произведения.
Состоялась премьера документального фильма «Зелёные острова природы» о путешествиях «киноохотника» по зелёным тропам Перми. Это один из 12 фильмов проекта «Пермь как фильм», объединяющего фильмы, созданные к 300-летию Перми киностудией «Новый курс» и «Пермской синематекой». Также в рамках показа прошли экскурсии по экологической тропе «Дорога домой» в Черняевском лесу.
На «Мастеровой площадке» не было отбоя от желающих научиться ремеслу набойки по ткани, выжиганию по дереву, технике обвинской росписи, искусству оформления букетов или созданию нежного цветочного аромата на мастер-классе Ксении Альтер.
Прошёл конкурс профессиональных флористов. Средства от последовавшего за ним аукциона были направлены в благотворительный фонд «Берегиня».
Состоялась высадка кустарников сирени, пришедших к 300-летию города из Москвы. Обновили сиреневый сквер именитые пермяки, люди, которые немало делают для процветания нашего города.
Учащиеся Художественного училища пришли на пленэр в сквер «Губернии», сиреневое цветение запечатлели на бумаге и холстах более 30 студентов.
В сквере у «Губернии» появился новый арт-объект. Это пианино, украшенное флористическими композициями.
На «Поэтической площадке» фестиваля состоялся конкурс чтецов и поэтические диалоги о сирени, цветах и весне. А вечером прошло награждение участников конкурса рисунков, чтецов и флористов.
Офлайн-события «Сиреневого фестиваля» прошли 27 мая, однако его мероприятия начались гораздо раньше, с видеолекций о сирени в работах различных художников. Лекции были записаны специально для «Сиреневого фестиваля» сотрудниками Государственной Третьяковской галереи и Пермской художественной галереи.
Однако и сейчас фестивальные события не завершены. «Сиреневый фестиваль» в ближайшее время продолжится в видеоформате в группе «Губернии» ВКонтакте, где будут опубликованы мастер-классы по созданию духов и варенья из сирени.
И, конечно, будет подготовлен традиционный фотоотчёт – большой фотоальбом «Сиреневого фестиваля», куда войдут самые яркие моменты!
Можно сказать, что премьера прошла «на ура». Во всяком случае, так отзываются о «Сиреневом фестивале» его гости.
В свою очередь, «Губерния» благодарит каждого, кто приложил руку к проведению фестиваля, кто поддержал инициативу создания этого проекта, и, конечно, каждого, кто пришел разделить фестивальные события 27 мая.
Учредители и организаторы фестиваля: ГКБУК ПДНТ «Губерния» при поддержке министерства культуры Пермского края и ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры». «Сиреневый фестиваль» входит в официальный список мероприятий, посвящённых 300-летию Перми.
В рамках нового события «Губернии» прошли лекции и беседы о сирени биологов, искусствоведов, экологов, фармацевтов, специалистов ароматерапии. Гости, пришедшие на фестиваль в сиреневом, не только смогли продегустировать необычные десерты, но и почувствовать себя настоящими моделями, приняв участие в дефиле.
За музыкальную составляющую фестиваля отвечали три коллектива:
- «Сиреневым джазом» гостей фестиваля порадовал Roman Averin Project, сольный проект известного пермского гитариста Романа Аверина;
- Андрей Михайлов с проектом «О.Р.З.А.» и барабанной школой Megapolis Drums устроили звуковой перформанс «Музыка сиреневых ветров» на ударных и шумовых инструментах разных народов мира;
- хор «Сирень» представил программу «…И то счастье в сирени живет», в которую вошли классические музыкальные произведения.
Состоялась премьера документального фильма «Зелёные острова природы» о путешествиях «киноохотника» по зелёным тропам Перми. Это один из 12 фильмов проекта «Пермь как фильм», объединяющего фильмы, созданные к 300-летию Перми киностудией «Новый курс» и «Пермской синематекой». Также в рамках показа прошли экскурсии по экологической тропе «Дорога домой» в Черняевском лесу.
На «Мастеровой площадке» не было отбоя от желающих научиться ремеслу набойки по ткани, выжиганию по дереву, технике обвинской росписи, искусству оформления букетов или созданию нежного цветочного аромата на мастер-классе Ксении Альтер.
Прошёл конкурс профессиональных флористов. Средства от последовавшего за ним аукциона были направлены в благотворительный фонд «Берегиня».
Состоялась высадка кустарников сирени, пришедших к 300-летию города из Москвы. Обновили сиреневый сквер именитые пермяки, люди, которые немало делают для процветания нашего города.
Учащиеся Художественного училища пришли на пленэр в сквер «Губернии», сиреневое цветение запечатлели на бумаге и холстах более 30 студентов.
В сквере у «Губернии» появился новый арт-объект. Это пианино, украшенное флористическими композициями.
На «Поэтической площадке» фестиваля состоялся конкурс чтецов и поэтические диалоги о сирени, цветах и весне. А вечером прошло награждение участников конкурса рисунков, чтецов и флористов.
Офлайн-события «Сиреневого фестиваля» прошли 27 мая, однако его мероприятия начались гораздо раньше, с видеолекций о сирени в работах различных художников. Лекции были записаны специально для «Сиреневого фестиваля» сотрудниками Государственной Третьяковской галереи и Пермской художественной галереи.
Однако и сейчас фестивальные события не завершены. «Сиреневый фестиваль» в ближайшее время продолжится в видеоформате в группе «Губернии» ВКонтакте, где будут опубликованы мастер-классы по созданию духов и варенья из сирени.
И, конечно, будет подготовлен традиционный фотоотчёт – большой фотоальбом «Сиреневого фестиваля», куда войдут самые яркие моменты!
Можно сказать, что премьера прошла «на ура». Во всяком случае, так отзываются о «Сиреневом фестивале» его гости.
В свою очередь, «Губерния» благодарит каждого, кто приложил руку к проведению фестиваля, кто поддержал инициативу создания этого проекта, и, конечно, каждого, кто пришел разделить фестивальные события 27 мая.
Учредители и организаторы фестиваля: ГКБУК ПДНТ «Губерния» при поддержке министерства культуры Пермского края и ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры». «Сиреневый фестиваль» входит в официальный список мероприятий, посвящённых 300-летию Перми.
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