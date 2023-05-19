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Судебные приставы помогли жителю Перми и его дочери вернуться в родной дом

11.45 Пятница, 26 мая 2023
Пермский край: новости дня
Житель д. Кондратово Пермского района был обескуражен, когда вернулся с дочерью из школы и не смог попасть на территорию своего частного дома. Кто-то без его ведома поменял замок на входной калитке. Вышедшие к нему люди объяснили, что являются новыми владельцами домохозяйства и что бывшая жена мужчины продала земельный участок и дом жителям г. Екатеринбурга. Лишенный места жительства отец, действуя в том числе и в интересах несовершеннолетнего ребенка, обратился в суд.

В ходе гражданского процесса было установлено, что земельный участок и жилое строение зарегистрированы на гражданку, которая давно там не проживает и своей недвижимостью не пользуется. При этом, истец предоставил необходимые доказательства того факта, что строительство и реконструкцию жилого дома, а также покупку земли он осуществлял на свои деньги. После развода совместно нажитое имущество поделено не было, женщина права на долю в нем не предъявляла и им не пользовалась. А ее бывший муж и дочь напротив проживали в домохозяйстве на постоянной основе и занимались дальнейшим благоустройством. Отдельно мужчина подчеркнул, что при регистрации сделки ни продавец, ни покупатель не предали значение тому факту, что в спорном доме проживает несовершеннолетняя вместе со своим родителем, который имеет право пользоваться данной собственностью. Согласно действующему законодательству, в таком случае регистрация сделок по продаже жилых помещений возможна только после проверки органов опеки и попечительства. Данные государственные службы участия при заключении договора не принимали.

Исходя из этих и иных доказательств, судья признал сделку, а также ее последствия недействительными и постановил выселить несостоявшихся собственников из дома, предварительно передав законным жильцам все имеющиеся ключи для их вселения.

Два исполнительных документа поступили на исполнение в отдел судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудник органов принудительного исполнения уведомил должников о возбуждении исполнительного производства о выселении, предупредил об административной ответственности за неисполнение решения суда. Во избежание штрафных санкций граждане добровольно передали взыскателю комплект ключей от калитки и жилого помещения. Мужчина с дочерью благополучно вернулись в родной дом, что зафиксировано в соответствующем акте о проведении исполнительных действий.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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