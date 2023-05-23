Возрастное ограничение 18+

Дворец молодёжи в Перми не готов к итоговой проверке и получению ЗОС

16.45 Четверг, 25 мая 2023
Пермский край: новости дня
Региональное Управление государственной экспертизы проводит оценку проектной документации МАУ «Дворец молодёжи», направленной подрядчиком строительства 2 мая.

Ранее в ходе контрольно-надзорных мероприятий Инспекцией строительного надзора Пермского края были выявлены нарушения требований проектной документации и технических регламентов в части норм пожарной безопасности. Подрядчику были выданы предписания, и в настоящий момент полностью они не исполнены.

Добавим, для того, чтобы начать устранять подобные нарушения, требуется прохождение повторной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения. Первый вариант исправленного проекта уже получил отрицательное заключение 25 апреля. Сейчас документация вновь в работе управления госэкспертизы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Более 6,5 миллиона рублей готова заплатить Краснотурьинская городская больница за пожарную безопасность
23 мая 2023
В Свердловской области составили более трех тысяч протоколов из-за нарушений пожарной безопасности
16 мая 2023
Более 1800 протоколов составили свердловские огнеборцы за несоблюдение противопожарного режима
19 мая 2023
В Екатеринбурге на август запланировали Международный фестиваль университетского спорта
17 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Поколению победителей - особое внимание

Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:45 Дворец молодёжи в Перми не готов к итоговой проверке и получению ЗОС
13:43 Проведя эксперимент на крысах, ученые Пермского Политеха доказали эффективность нового антибиотика
13:38 Выписка из похозяйственной книги – документ-основание для регистрации права на землю
09:50 Ради погашения крупной задолженности по алиментам пермяк устроился на работу
13:07 Разработка учёных Пермского Политеха поможет диагностировать повреждения самолётов
13:03 Росреестр Прикамья приглашает на вебинар
10:38 Жительница Перми вернула работу с помощью судебных приставов
13:22 Пермские учёные создали антропоморфный симулятор для обучения студентов-стоматологов
13:15 Молодежный совет Росреестра Прикамья принял участие в международной акции «Сад памяти»
12:24 Губернатор Прикамья инициировал перераспределение полномочий между администрацией Перми и Пермским краем
10:36 Судебными приставами Пермского края обеспечена антитеррористическая защищенность школы
10:26 Губернатор Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам начать процесс передачи ТЮЗа в краевую собственность
14:54 В Перми возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц при расселении граждан из ветхого жилья
13:18 Более 90% земель в Пермском крае находится в государственной и муниципальной собственности
13:15 Разработка ученых Пермского Политеха восстановит сердечно-сосудистые ткани
11:34 Судебные приставы Пермского края примут участие в общероссийской акции
11:40 Игорь Комаров принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»
12:24 Площадь земель для жилищного строительства в Прикамье составляет не более 10%
12:20 Ученые Пермского Политеха нашли способ сделать удобрение более сыпучим
09:31 Пермские судебные приставы обновили зеленые «легкие» города
14:11 Росреестр уточнил площадь сельхозземель в Пермском крае
Все новости
17:40 В Татарстане мать, сломавшая бедро и предплечья шестимесячному сыну, получила условный срок
16:58 В России может возникнуть дефицит контактных линз, в том числе для астигматизма
12:37 В Казани мужчина через форточку залез в поликлинику и несколько раз выстрелил в сотрудницу охраны
11:47 В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде
10:19 Минпромторг может «оперативно» включить контактные линзы в перечень параллельного импорта
18:19 В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об истязании детей в коррекционной школе
17:31 В Иркутской области у школы сорвало часть крыши
16:31 Путин присвоил рок-музыканту Валерию Кипелову звание «Заслуженный артист России»
16:07 В США водитель грузовика, протаранивший ворота у Белого дома, заявил о намерении «убить президента»
14:36 В Удмуртии на территории школы рухнула беседка, пострадали дети
14:13 Власти Москвы заявили, что столичные школы намерены развивать африканские языки
13:44 В Ингушетии проходят обыски по делу о хищении двух миллиардов рублей из ПФР
12:59 В Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене задержан конструктор предприятия ОПК
12:07 Третьяковка отказалась передать РПЦ икону Рублева на праздник Троицы
11:18 В Хабаровске на улице Гайдара внедорожник провалился под землю
10:51 Суд изъял у магаданского полицейского, обвиняемого во взятках, квартиру за 7,7 миллионов рублей
09:47 Молодежное сообщество ВЫЗОВ презентовано в Новосибирске
16:32 В ГД приняли поправки, устанавливающие штрафы до 200 тысяч рублей за «покусы» животных
16:09 В Новосибирске подозреваемый в сексуальном насилии над школьницами арестован на два месяца
15:00 В ХМАО во время пожара на теплоходе погиб один человек, пятеро пострадали
13:57 В Волгоградской области выпускник на школьной линейке ударил одноклассницу ножом
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK