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Дворец молодёжи в Перми не готов к итоговой проверке и получению ЗОС
Пермский край: новости дня
Региональное Управление государственной экспертизы проводит оценку проектной документации МАУ «Дворец молодёжи», направленной подрядчиком строительства 2 мая.
Ранее в ходе контрольно-надзорных мероприятий Инспекцией строительного надзора Пермского края были выявлены нарушения требований проектной документации и технических регламентов в части норм пожарной безопасности. Подрядчику были выданы предписания, и в настоящий момент полностью они не исполнены.
Добавим, для того, чтобы начать устранять подобные нарушения, требуется прохождение повторной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения. Первый вариант исправленного проекта уже получил отрицательное заключение 25 апреля. Сейчас документация вновь в работе управления госэкспертизы.
Ранее в ходе контрольно-надзорных мероприятий Инспекцией строительного надзора Пермского края были выявлены нарушения требований проектной документации и технических регламентов в части норм пожарной безопасности. Подрядчику были выданы предписания, и в настоящий момент полностью они не исполнены.
Добавим, для того, чтобы начать устранять подобные нарушения, требуется прохождение повторной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения. Первый вариант исправленного проекта уже получил отрицательное заключение 25 апреля. Сейчас документация вновь в работе управления госэкспертизы.
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