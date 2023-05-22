Выписка из похозяйственной книги – документ-основание для регистрации права на землю

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермском крае остается достаточно много земельных участков, права на которые собственники не могут оформить из-за отсутствия правоустанавливающих документов. Одним из таких документов может стать выписка из похозяйственной книги, которую нужно запросить в администрации по месту нахождения земельного участка.Эта выписка выдается на основании заявления, поданного на имя главы муниципального образования. В заявлении указываются паспортные данные заявителя и информация, позволяющая идентифицировать земельный участок.Форма выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок содержит следующие обязательные реквизиты:- реквизиты записи в похозяйственной книге, номер и дата начала и окончания ведения книги, наименование органа, осуществляющего ведение книги;- данные о гражданине - главе подсобного хозяйства;- категория надела, адрес участка и его площадь;- вид права на имущество;- сведения о документах, на основании которых в книгу внесена запись;- дата и место выдачи выписки, ФИО, должность лица, наименование организации, выдавшей справку.Выписка может быть использована как основание для регистрации права собственности гражданина на земельный участок с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», если такой участок предоставлен гражданину до 30 октября 2001 года на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования либо если в акте, свидетельстве или другом документе, который устанавливает или удостоверяет право гражданина на земельный участок, не указано право, на котором предоставлен этот земельный участок, или вид этого права определить невозможно.В Росреестр с заявлением о государственной регистрации права собственности на земельный участок на основании выписки из похозяйственной книги может обратиться как сам правообладатель, так и представитель местной администрации.Размер госпошлины за государственную регистрацию права собственности физического лица на земельный участок - 350 рублей.