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Выписка из похозяйственной книги – документ-основание для регистрации права на землю
Пермский край: новости дня
В Пермском крае остается достаточно много земельных участков, права на которые собственники не могут оформить из-за отсутствия правоустанавливающих документов. Одним из таких документов может стать выписка из похозяйственной книги, которую нужно запросить в администрации по месту нахождения земельного участка.
Эта выписка выдается на основании заявления, поданного на имя главы муниципального образования. В заявлении указываются паспортные данные заявителя и информация, позволяющая идентифицировать земельный участок.
Форма выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок содержит следующие обязательные реквизиты:
- реквизиты записи в похозяйственной книге, номер и дата начала и окончания ведения книги, наименование органа, осуществляющего ведение книги;
- данные о гражданине - главе подсобного хозяйства;
- категория надела, адрес участка и его площадь;
- вид права на имущество;
- сведения о документах, на основании которых в книгу внесена запись;
- дата и место выдачи выписки, ФИО, должность лица, наименование организации, выдавшей справку.
Выписка может быть использована как основание для регистрации права собственности гражданина на земельный участок с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», если такой участок предоставлен гражданину до 30 октября 2001 года на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования либо если в акте, свидетельстве или другом документе, который устанавливает или удостоверяет право гражданина на земельный участок, не указано право, на котором предоставлен этот земельный участок, или вид этого права определить невозможно.
В Росреестр с заявлением о государственной регистрации права собственности на земельный участок на основании выписки из похозяйственной книги может обратиться как сам правообладатель, так и представитель местной администрации.
Размер госпошлины за государственную регистрацию права собственности физического лица на земельный участок - 350 рублей.
Эта выписка выдается на основании заявления, поданного на имя главы муниципального образования. В заявлении указываются паспортные данные заявителя и информация, позволяющая идентифицировать земельный участок.
Форма выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок содержит следующие обязательные реквизиты:
- реквизиты записи в похозяйственной книге, номер и дата начала и окончания ведения книги, наименование органа, осуществляющего ведение книги;
- данные о гражданине - главе подсобного хозяйства;
- категория надела, адрес участка и его площадь;
- вид права на имущество;
- сведения о документах, на основании которых в книгу внесена запись;
- дата и место выдачи выписки, ФИО, должность лица, наименование организации, выдавшей справку.
Выписка может быть использована как основание для регистрации права собственности гражданина на земельный участок с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», если такой участок предоставлен гражданину до 30 октября 2001 года на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования либо если в акте, свидетельстве или другом документе, который устанавливает или удостоверяет право гражданина на земельный участок, не указано право, на котором предоставлен этот земельный участок, или вид этого права определить невозможно.
В Росреестр с заявлением о государственной регистрации права собственности на земельный участок на основании выписки из похозяйственной книги может обратиться как сам правообладатель, так и представитель местной администрации.
Размер госпошлины за государственную регистрацию права собственности физического лица на земельный участок - 350 рублей.
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