Ради погашения крупной задолженности по алиментам пермяк устроился на работу

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Суд обязал жителя краевой столицы ежемесячно выплачивать сыновьям четырех и восьми лет 1/3 часть заработка или иного вида доходов. Но пермяк не торопился искать постоянное место работы и в итоге накопил задолженность порядка 500 тысяч рублей.С требованием обязать мужчину выплатить причитающиеся несовершеннолетним деньги в отделение судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю обратилась взыскательница и предъявила исполнительный документ. После возбуждения исполнительного производства судебный пристав вызвал должника для дачи объяснений. Мужчина не стал скрываться и добровольно явился на прием. В ходе беседы сотрудник ведомства не только предупредил пермяка об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, но и убедил в том, что финансовая помощь родным детям — неотъемлемая обязанность каждого родителя. Сам должник наличие задолженности не отрицал и пообещал сделать все возможное, чтобы встать на путь исправления.В скором времени мужчина вновь появился в подразделении и уведомил судебного пристава о том, что официально трудоустроился на предприятие по производству кабельной продукции. Вскоре взыскательнице начали поступать первые отчисления и многотысячная задолженность была погашена. На данный момент маленькие пермяки исправно получают ежемесячную денежную помощь от отца.