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Росреестр Прикамья приглашает на вебинар

13.03 Среда, 24 мая 2023
Пермский край: новости дня
25 мая в 14.00 на официальной странице Управления Росреестра по Пермскому краю ВКонтакте состоится вебинар на тему «Как выбрать земельный участок для строительства».

Онлайн-событие посвящено вопросам приобретения земельных участков для строительства на землях населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, сельхозземлях: каков порядок их приобретения, существующие риски и «подводные камни». Также спикеры вебинара расскажут, как выбрать и приобрести землю с помощью сервиса Росреестра «Земля для стройки».

Спикеры вебинара: Елена Клюшова, начальник отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на земельные участки и Ольга Исмагилова, начальник отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости.

Свои вопросы можно задать уже сейчас, под постом, а также в чате во время вебинара. К участию приглашаются все желающие.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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