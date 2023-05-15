Росреестр Прикамья приглашает на вебинар

Марина Осипова © Вечерние ведомости

25 мая в 14.00 на официальной странице Управления Росреестра по Пермскому краю ВКонтакте состоится вебинар на тему «Как выбрать земельный участок для строительства».Онлайн-событие посвящено вопросам приобретения земельных участков для строительства на землях населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, сельхозземлях: каков порядок их приобретения, существующие риски и «подводные камни». Также спикеры вебинара расскажут, как выбрать и приобрести землю с помощью сервиса Росреестра «Земля для стройки».Спикеры вебинара: Елена Клюшова, начальник отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на земельные участки и Ольга Исмагилова, начальник отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости.Свои вопросы можно задать уже сейчас, под постом, а также в чате во время вебинара. К участию приглашаются все желающие.