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Жительница Перми вернула работу с помощью судебных приставов

10.38 Среда, 24 мая 2023
Пермский край: новости дня
После штрафных санкций пермское охранное предприятие восстановило на работе незаконно уволенную сотрудницу. Женщина являлась матерью-одиночкой и расторгать с ней трудовой договор организация не имела права.

В отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о восстановлении 43-летней пермячки на работе в ООО Охранное агентство «РЭКС-ОХРАНА» в должности юриста.

Ранее гражданка была трудоустроена в организации на полставки. В соответствии с заключенным на неопределенный срок трудовым договором работа являлась дистанционной. Уведомление о предстоящем увольнении и приказ о сокращении сотрудница получила по электронной почте. Впоследствии данный приказ претерпевал изменения из-за опечаток, но в конечном итоге в трудовой книжке женщины появилась запись об увольнении в связи с сокращением штата работников организации. При этом работодатель знал, что женщина является единственным родителем ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, и увольнять ее по данному основанию он по закону не имел права.

Таким образом, руководитель организации нарушил установленный законом прямой запрет на увольнение одиноких матерей, а также нормы Трудового кодекса в части ознакомления работника о предстоящем увольнении персонально под роспись, начисления и выплаты выходного пособия, окончательного расчета, включая компенсацию за неиспользованный отпуск.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав надлежащим образом уведомил об этом директора охранного агентства, а также предупредил его о мерах административно-правового характера за неисполнение решения суда. Однако в установленный для добровольного исполнения срок приказ о восстановлении работника в должности издан не был, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также не было принято соответствующих мер во вновь установленный срок, поэтому в отношении организации-должника был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ.

Неоднократные штрафные санкции оказали должное воздействие. Взыскательница восстановлена на работе, исполнительное производство окончено фактическим исполнением

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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