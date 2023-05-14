Молодежный совет Росреестра Прикамья принял участие в международной акции «Сад памяти»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

19 мая члены Молодежных советов Прикамского Росреестра, Управления ФНС по Пермскому краю, Пермской таможни и УФК по Пермскому краю при содействии МКУ «Благоустройство» Кировского района г. Перми высадили деревья в память о родственниках, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.В рамках масштабной эколого-патриотической акции «Сад памяти», стартовавшей в 2020 году, будет высажено 27 млн деревьев, которые символизируют живую память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Также акция направлена на сохранение и восстановление лесного фонда. Каждый участник может помочь улучшить качество жизни всех обитателей планеты за счет сокращения своего углеродного следа.Ежегодно зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. За время проведения акции в высадке садов памяти приняло участие свыше 5 млн человек из более чем 50 стран мира.«27 миллионов человек отдали свои жизни ради нашего светлого будущего и чистого неба над головой. Они как будто обретут еще одну жизнь в каждом из посаженных деревьев. Кроме того, акция объединяет людей вокруг благородной экологической цели: высаживая деревья, мы помогаем природе и боремся с изменениями окружающей среды и климата. Эта взаимосвязь поистине делает акцию «Сад памяти» всенародной», – отмечает главный специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров, председатель Молодежного совета Управления Росреестра по Пермскому краю Андрей Астапкин.Принять участие в акции «Сад памяти» может любой желающий. Для этого необходимо выбрать свой регион и зарегистрироваться на одной из точек высадки, представленных на интерактивной карте проекта (садпамяти2023.рф). Весь необходимый инвентарь и посадочный материал предоставляют организаторы.Принять участие в проекте можно в формате #СадПамятиДома – посадить дерево у себя на участке и добавить свою локацию на карту.Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы.