Возрастное ограничение 18+

Губернатор Прикамья инициировал перераспределение полномочий между администрацией Перми и Пермским краем

12.24 Вторник, 23 мая 2023
Пермский край: новости дня
Как сообщила пресс-служба ЗС в своих соцсетях, на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры представили инициативы главы региона Дмитрия Махонина по перераспределению части полномочий между органами власти Пермского городского округа и Пермским краем. Как отметил председатель комитета Павел Черепанов, в ближайшее время законопроекты внесут для рассмотрения в Законодательное собрание.

Один из них предполагает передачу региональным органам власти полномочий в таких сферах, как:
- образование (осуществление функций по назначению и увольнению руководителей муниципальных образовательных организаций);
- градостроительная деятельность (распоряжение земельными участками и земельный контроль);
- торговая деятельность и реклама (утверждение схемы НТО, а также схемы рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, проведение торгов и заключение договоров);
- теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с отходами производства и потребления и другие.

Согласно пояснительной записке, централизация полномочий на уровне Пермского края позволит оперативно решать вопросы в указанных сферах и будет способствовать единообразию региональной политики и ее совершенствованию.

Еще один законопроект предлагает перераспределить полномочия в части дорожного хозяйства – по организации и мониторингу дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, содержания дорожных знаков, оборудования для автоматической фиксации и мониторинга интенсивности движения транспорта и др.

Перераспределение полномочий предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года с финансированием за счет бюджета Пермского края.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Комиссия Екатеринбургской гордумы поддержала новую схему одномандатных округов для выборов депутатов
17 мая 2023
Площадь пожаров на территории Екатеринбурга в 2023 году уже в несколько раз превысила показатель 2022 года
16 мая 2023
Силовики нагрянули с обыском в администрацию Полевского
16 мая 2023
В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила назначили нового прокурора
17 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Поколению победителей - особое внимание

Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:22 Пермские учёные создали антропоморфный симулятор для обучения студентов-стоматологов
13:15 Молодежный совет Росреестра Прикамья принял участие в международной акции «Сад памяти»
12:24 Губернатор Прикамья инициировал перераспределение полномочий между администрацией Перми и Пермским краем
10:36 Судебными приставами Пермского края обеспечена антитеррористическая защищенность школы
10:26 Губернатор Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам начать процесс передачи ТЮЗа в краевую собственность
14:54 В Перми возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц при расселении граждан из ветхого жилья
13:18 Более 90% земель в Пермском крае находится в государственной и муниципальной собственности
13:15 Разработка ученых Пермского Политеха восстановит сердечно-сосудистые ткани
11:34 Судебные приставы Пермского края примут участие в общероссийской акции
11:40 Игорь Комаров принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»
12:24 Площадь земель для жилищного строительства в Прикамье составляет не более 10%
12:20 Ученые Пермского Политеха нашли способ сделать удобрение более сыпучим
09:31 Пермские судебные приставы обновили зеленые «легкие» города
14:11 Росреестр уточнил площадь сельхозземель в Пермском крае
14:07 Ученые Пермского Политеха определили ряд лучших материалов для водородной энергетики
10:38 Судебные приставы обязали пермскую поликлинику обеспечить пациентку жизненно важными медицинскими изделиями
13:29 Росреестр проинформирует владельцев недвижимости по электронной почте
13:26 Защитить авиадвигатель от обледенения поможет исследование ученых Пермского Политеха
09:46 В Прикамье судебные приставы взыскали более 6,5 млн рублей ущерба, причиненного лесному фонду
13:34 Росреестр Прикамья отметил положительную динамику в сфере ИЖС
13:28 Модель учёных Пермского Политеха поможет компаниям улучшить систему планирования
Все новости
13:57 В Волгоградской области выпускник на школьной линейке ударил одноклассницу ножом
13:02 В Киргизии на митинг вышли люди, которым не понравилось интервью журналиста госканала с экс-президентами
11:39 В США грузовик протаранил ворота у территории Белого дома
10:51 В Брюсселе 25 тысяч человек вышли на демонстрации в защиту права на забастовки
10:14 СМИ: сенатор от Красноярского края Семенов написал заявление о досрочном сложении полномочий
13:54 На АЭС в Мурманской области отключился один энергоблок
13:42 В Сальвадоре во время давки на стадионе погибло 12 человек, более 100 получили травмы
12:43 Актёр Алексей Панин объявлен в розыск
11:59 Минтруду предложили ввести шестидневную рабочую неделю
18:06 Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации Greenpeace International
16:33 В Калужской области главу районной администрации отправят в отставку и исключат из «ЕР» после езды в пьяном виде
15:43 Главред RT Симоньян заявила, что на ее имя пришла бандероль «со следами взрывчатки»
15:31 В Грузии сторонники оппозиции попытались прорвать полицейский кордон после приземления самолета из Москвы
14:44 В ХМАО мужчина девять раз ударил ножом критикующих события в Украине приятелей, он получил два года колонии
13:20 В Кемерово отчим получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над 10-летним ребенком
11:51 На Алтае суд лишил отца права на выплаты за сына, погибшего в Украине
11:09 На Камчатке будут судить мать, которая избивала дочь за плохие оценки в школе
10:47 В Мексике соучастников убийства журналистки приговорили к 30 годам тюрьмы
09:52 Экс-министр экономики РФ Нечаев: Ельцин-центр могут сделать «сакральной жертвой»
14:11 Пенсионер сознался в убийстве чиновника из-за земельного конфликта В Ленобласти
11:45 В Новосибирске избирком во второй раз отклонил заявку на референдум по возврату прямых выборов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK