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Губернатор Прикамья инициировал перераспределение полномочий между администрацией Перми и Пермским краем
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Как сообщила пресс-служба ЗС в своих соцсетях, на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры представили инициативы главы региона Дмитрия Махонина по перераспределению части полномочий между органами власти Пермского городского округа и Пермским краем. Как отметил председатель комитета Павел Черепанов, в ближайшее время законопроекты внесут для рассмотрения в Законодательное собрание.
Один из них предполагает передачу региональным органам власти полномочий в таких сферах, как:
- образование (осуществление функций по назначению и увольнению руководителей муниципальных образовательных организаций);
- градостроительная деятельность (распоряжение земельными участками и земельный контроль);
- торговая деятельность и реклама (утверждение схемы НТО, а также схемы рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, проведение торгов и заключение договоров);
- теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с отходами производства и потребления и другие.
Согласно пояснительной записке, централизация полномочий на уровне Пермского края позволит оперативно решать вопросы в указанных сферах и будет способствовать единообразию региональной политики и ее совершенствованию.
Еще один законопроект предлагает перераспределить полномочия в части дорожного хозяйства – по организации и мониторингу дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, содержания дорожных знаков, оборудования для автоматической фиксации и мониторинга интенсивности движения транспорта и др.
Перераспределение полномочий предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года с финансированием за счет бюджета Пермского края.
Один из них предполагает передачу региональным органам власти полномочий в таких сферах, как:
- образование (осуществление функций по назначению и увольнению руководителей муниципальных образовательных организаций);
- градостроительная деятельность (распоряжение земельными участками и земельный контроль);
- торговая деятельность и реклама (утверждение схемы НТО, а также схемы рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, проведение торгов и заключение договоров);
- теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с отходами производства и потребления и другие.
Согласно пояснительной записке, централизация полномочий на уровне Пермского края позволит оперативно решать вопросы в указанных сферах и будет способствовать единообразию региональной политики и ее совершенствованию.
Еще один законопроект предлагает перераспределить полномочия в части дорожного хозяйства – по организации и мониторингу дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, содержания дорожных знаков, оборудования для автоматической фиксации и мониторинга интенсивности движения транспорта и др.
Перераспределение полномочий предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года с финансированием за счет бюджета Пермского края.
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