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Судебными приставами Пермского края обеспечена антитеррористическая защищенность школы

10.36 Вторник, 23 мая 2023
Пермский край: новости дня
В ходе проверки, проведенной Чусовской городской прокуратурой, было установлено, что МБОУ «Скальнинская СОШ» нарушило требования действующего законодательства о противодействии терроризму. В двух зданиях образовательного учреждения отсутствовала квалифицированная охрана, а ее функции выполняли сами работники школы, не имеющие специальных навыков и лицензии на осуществление данной деятельности.

Так как требования надзорного органа об устранении выявленного нарушения остались без внимания руководства школы, последовал иск в суд.

В отдел судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о возложении обязанности на МБОУ «Скальнинская средняя общеобразовательная школа» организовать в двух зданиях контрольно-пропускной режим с привлечением организации, специально созданной для выполнения услуг в сфере охраны и имеющей соответствующую лицензию.

Директор школы был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.

Так как речь шла о безопасности детей, руководство учебного заведения сразу же после предупреждения приступило к реализации необходимых мер для обеспечения физической защиты учащихся и персонала. Теперь в зданиях школы на постоянной основе дежурят профессиональные охранники, а заключенный контракт между образовательным учреждением и специализированной организацией стал основанием для окончания исполнительного производства.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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