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Губернатор Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам начать процесс передачи ТЮЗа в краевую собственность

10.26 Вторник, 23 мая 2023
Пермский край: новости дня
Глава региона отреагировал на обращение руководства и коллектива театра.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин дал ряд поручений в ответ на открытое письмо Пермского театра юного зрителя (ТЮЗ) и обращение руководства в адрес главы региона. В нем театр просит рассмотреть вопрос перехода МАУК «Пермский ТЮЗ» с 1 января 2024 года в подчинение министерству культуры Прикамья. «Мы считаем обоснованными сомнения в том, что муниципалитет сможет обеспечивать дальнейшую эксплуатацию нового здания и полноценную работоспособность театра как культурной институции», - говорится в письме.

Отметим, в настоящее время вместе со строительством новой сцены ТЮЗа идет уникальная реконструкция всего квартала. В том числе действующего корпуса театра, здания по ул. Пермской, 45, а также запланировано укрепление фундамента школы №21 по ул. Сибирской, 23.
Губернатор поручил заместителю председателя Правительства Прикамья Андрею Алякринскому в ближайшее время организовать инспекционный выезд на объект, а также продолжить оказывать полное содействие театру и подрядным организациям в решении всех возникающих вопросов.

По словам Дмитрия Махонина, контроль за подобной стройкой должен вестись на высоком профессиональном уровне, а не «перекидываться» на учреждение культуры.

Также губернатор поручил министру культуры Пермского края Алле Платоновой совместно с Минимущества приступить к процедуре передачи театра из муниципальной в краевую собственность. «ТЮЗ – уникальный для Прикамья театр, постановки которого очень востребованы. С вводом второй сцены репертуар театра расширится, возрастет нагрузка в части обеспечения учреждения. Мы должны оказать ему всю необходимую поддержку со стороны края», – подчеркнул губернатор.

Напомним, новая сцена ТЮЗа с трансформирующимся залом на 180-200 мест возводится со стороны ул. Пермской. Общая площадь трехэтажного здания, включая подземный этаж, составит 4,4 тыс. кв. метров. Оба здания будут объединены в единый ансамбль. Благодаря этому квартал в исторической части города получит визуальную завершенность, а сам комплекс зданий станет одним из самых технически оснащенных театральных центров в Перми.

По словам директора театра Артема Агеева, сейчас общестроительные работы идут в графике, продолжаются отделка и монтажные работы. В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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