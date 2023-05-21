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В Перми возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц при расселении граждан из ветхого жилья

14.54 Понедельник, 22 мая 2023
Пермский край: новости дня
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления, не предпринимающих мер по расселению жильцов многоквартирного дома, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в городе Перми в марте 2021 года дом № 68 по улице Куйбышева признан аварийным и подлежащим расселению. При этом ответственными должностными лицами профильных ведомств своевременных мер, в том числе направленных на обеспечение жителей дома жилыми помещениями, пригодными для постоянного проживания и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, не принято. До настоящего времени граждане не расселены и продолжают проживать в небезопасных для их здоровья и жизни условиях.

О преступлении стало известно после того, как жители многоквартирного дома посредством социальной сети обратились в ведомство и сообщили о проживании в аварийном доме. По указанию руководителя следственного управления следователями проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователями назначена судебная строительно-техническая экспертиза, изучается изъятая следствием документация, допрашиваются потерпевшие – жильцы дома и лица, проживающие в доме на основании договора социального найма, выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к нарушению прав граждан. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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