Возрастное ограничение 18+

Более 90% земель в Пермском крае находится в государственной и муниципальной собственности

13.18 Понедельник, 22 мая 2023
Пермский край: новости дня
По данным государственного статистического наблюдения за земельными ресурсами, на 1 января 2023 года в частной собственности находилось 1453,4 тыс. га, что составило 9,0 % земельного фонда края. Из них площадь земель, находящихся в собственности граждан и их объединений, составила 981,8 тыс. га или 6,1 %, в собственности юридических лиц находилось 471,6 тыс. га или 2,9 % земельного фонда Пермского края. Площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, составила 14570,2 тыс. га, или 91,0 % от площади земельного фонда Пермского края.

В структуре собственности на землю в Пермском крае за 2022 год за счет вовлечения в оборот неиспользуемых земель увеличилась площадь земель, находящаяся в собственности граждан (на 3,9 тыс. га), и юридических лиц (на 5,4 тыс. га).

Изменения в значительной степени касались земельных участков, находящихся на праве общей (долевой или совместной) собственности граждан (уменьшение составило 9,5 тыс. га).

В 2022 году в соответствии с законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в Пермском крае продолжился процесс перераспределения земельных долей: дольщики продали свои земельные доли без выдела в натуре сельскохозяйственным предприятиям в общей сложности 25,0 тыс. га.

Право федеральной собственности зарегистрировано на земельные участки площадью 11488,7 тыс. га, что составило 78,8% от общей площади земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Право собственности Пермского края зарегистрировано на земельные участки площадью 23,2 тыс. га, право муниципальной собственности зарегистрировано на земельные участки площадью 509,4 тыс. га.

Почти 96,7 % (11113,7 тыс. га) площади земельных участков, составляющих собственность Российской Федерации, составили земли лесного фонда.

В собственности Российской Федерации также находятся земельные участки, относящиеся к категории земель особо охраняемых территорий и объектов, общая площадь которых составила 281,7 тыс. га, заняты они государственными природными заповедниками федерального значения «Вишерский» и «Басеги».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Площадь пожаров на территории Екатеринбурга в 2023 году уже в несколько раз превысила показатель 2022 года
16 мая 2023
В Свердловской области продолжает действовать 31 природный пожар
20 мая 2023
Площадь пожаров в свердловских лесах сократили до 1,3 тысячи гектаров
19 мая 2023
Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 38,8 тысяч гектаров
13 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Поколению победителей - особое внимание

Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:18 Более 90% земель в Пермском крае находится в государственной и муниципальной собственности
13:15 Разработка ученых Пермского Политеха восстановит сердечно-сосудистые ткани
11:34 Судебные приставы Пермского края примут участие в общероссийской акции
11:40 Игорь Комаров принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»
12:24 Площадь земель для жилищного строительства в Прикамье составляет не более 10%
12:20 Ученые Пермского Политеха нашли способ сделать удобрение более сыпучим
09:31 Пермские судебные приставы обновили зеленые «легкие» города
14:11 Росреестр уточнил площадь сельхозземель в Пермском крае
14:07 Ученые Пермского Политеха определили ряд лучших материалов для водородной энергетики
10:38 Судебные приставы обязали пермскую поликлинику обеспечить пациентку жизненно важными медицинскими изделиями
13:29 Росреестр проинформирует владельцев недвижимости по электронной почте
13:26 Защитить авиадвигатель от обледенения поможет исследование ученых Пермского Политеха
09:46 В Прикамье судебные приставы взыскали более 6,5 млн рублей ущерба, причиненного лесному фонду
13:34 Росреестр Прикамья отметил положительную динамику в сфере ИЖС
13:28 Модель учёных Пермского Политеха поможет компаниям улучшить систему планирования
09:49 Под контролем судебных приставов незаконно уволенная пермячка восстановлена в должности
14:51 Технология учёных Пермского Политеха сократит число бракованных изделий при 3D-печати
13:36 В Перми более 10 тысяч квартир не зарегистрированы в Росреестре
13:13 В Горьковке наградят лучших библиотекарей Пермского края
10:22 В Гайнах под контролем судебных приставов местная администрация реконструировала противопожарный резервуар
16:47 Росреестр разъясняет, что можно строить на землях ЛПХ
Все новости
12:43 Актёр Алексей Панин объявлен в розыск
11:59 Минтруду предложили ввести шестидневную рабочую неделю
18:06 Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации Greenpeace International
16:33 В Калужской области главу районной администрации отправят в отставку и исключат из «ЕР» после езды в пьяном виде
15:43 Главред RT Симоньян заявила, что на ее имя пришла бандероль «со следами взрывчатки»
15:31 В Грузии сторонники оппозиции попытались прорвать полицейский кордон после приземления самолета из Москвы
14:44 В ХМАО мужчина девять раз ударил ножом критикующих события в Украине приятелей, он получил два года колонии
13:20 В Кемерово отчим получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над 10-летним ребенком
11:51 На Алтае суд лишил отца права на выплаты за сына, погибшего в Украине
11:09 На Камчатке будут судить мать, которая избивала дочь за плохие оценки в школе
10:47 В Мексике соучастников убийства журналистки приговорили к 30 годам тюрьмы
09:52 Экс-министр экономики РФ Нечаев: Ельцин-центр могут сделать «сакральной жертвой»
14:11 Пенсионер сознался в убийстве чиновника из-за земельного конфликта В Ленобласти
11:45 В Новосибирске избирком во второй раз отклонил заявку на референдум по возврату прямых выборов
11:16 В Приморье депутат Заксобрания Анна Алеко арестована по делу о крупной взятке
17:24 При взрыве на недействующей нитки газопровода Ямал – Европа погиб человек, пятеро пострадали
14:53 Российские банки начали брать комиссию за перевод денег самому себе
13:10 Питерский полицейский задержан по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки в центре для трудных подростков
12:10 Башкирская прокуратура намерена обжаловать слишком мягкий приговор уфимскому экс-чиновнику
11:41 Новосибирский учёный арестован по делу о госизмене
10:28 Российский экспорт в Индию стал рекордным в этом году
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK