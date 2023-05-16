Более 90% земель в Пермском крае находится в государственной и муниципальной собственности

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным государственного статистического наблюдения за земельными ресурсами, на 1 января 2023 года в частной собственности находилось 1453,4 тыс. га, что составило 9,0 % земельного фонда края. Из них площадь земель, находящихся в собственности граждан и их объединений, составила 981,8 тыс. га или 6,1 %, в собственности юридических лиц находилось 471,6 тыс. га или 2,9 % земельного фонда Пермского края. Площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, составила 14570,2 тыс. га, или 91,0 % от площади земельного фонда Пермского края.В структуре собственности на землю в Пермском крае за 2022 год за счет вовлечения в оборот неиспользуемых земель увеличилась площадь земель, находящаяся в собственности граждан (на 3,9 тыс. га), и юридических лиц (на 5,4 тыс. га).Изменения в значительной степени касались земельных участков, находящихся на праве общей (долевой или совместной) собственности граждан (уменьшение составило 9,5 тыс. га).В 2022 году в соответствии с законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в Пермском крае продолжился процесс перераспределения земельных долей: дольщики продали свои земельные доли без выдела в натуре сельскохозяйственным предприятиям в общей сложности 25,0 тыс. га.Право федеральной собственности зарегистрировано на земельные участки площадью 11488,7 тыс. га, что составило 78,8% от общей площади земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Право собственности Пермского края зарегистрировано на земельные участки площадью 23,2 тыс. га, право муниципальной собственности зарегистрировано на земельные участки площадью 509,4 тыс. га.Почти 96,7 % (11113,7 тыс. га) площади земельных участков, составляющих собственность Российской Федерации, составили земли лесного фонда.В собственности Российской Федерации также находятся земельные участки, относящиеся к категории земель особо охраняемых территорий и объектов, общая площадь которых составила 281,7 тыс. га, заняты они государственными природными заповедниками федерального значения «Вишерский» и «Басеги».