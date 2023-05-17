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Судебные приставы Пермского края примут участие в общероссийской акции

11.34 Понедельник, 22 мая 2023
Пермский край: новости дня
С 22 мая по 01 июня судебные приставы Пермского края примут участие в общероссийской акции «Судебные приставы – детям», целью которой является повышение эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечение внимания общественности к защите прав детей.

Ежегодно в преддверии лета сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организуются благотворительные и информационно-разъяснительные мероприятия, а также максимально усиливается работа по одному из самых важных и социально значимых направлений деятельности ФССП России – взысканию алиментов.

На сегодняшний день в Пермском крае проживает более 17 тысяч граждан, которые по каким-либо причинам не платят алименты своим детям. В процессе взыскания долгов данной категории очень важно уделить особое внимание оказанию помощи сторонам исполнительного производства — содействию в трудоустройстве должников, их социализации, восстановлению родительских прав и воссоединению родителей с детьми.

При этом нельзя забывать и о принудительных мерах, призванных оказать на неплательщиков воспитательное воздействие и убедить в необходимости исполнения родительских обязанностей. В ходе акции судебные приставы намерены активизировать работу по проведению рейдов, в рамках которых будет проверяться имущественное положение должников, родителям-уклонистам вручат постановления об ограничении права управления транспортным средством и об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, предупредят их об административной и уголовной ответственности, предусмотренной действующим законодательством за неуплату средств на содержание детей.

Акция «Судебные приставы – детям» включает в себя и проведение ряда благотворительных мероприятий, в ходе которых сотрудники Службы посетят подшефные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Судебные приставы вручат воспитанникам подарки, примут участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Международному дню защиты детей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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