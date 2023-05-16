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Игорь Комаров принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

11.40 Суббота, 20 мая 2023
Пермский край: новости дня
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в Казани принял участие в пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в рамках Международного экономического форума KazanForum.

В Казанской Ратуше собрались представители разных стран для обсуждения уникального опыта РФ в сохранении этнокультурного многообразия и межнационального согласия. С российской стороны в заседании ГСВ приняли участие святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, глава Республики Татарстан, председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов, председатель Центрального духовного управления мусульман, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, главы российских регионов и другие видные представители госвласти, общественных, научных и деловых кругов. В работе также участвовали дипломатические лидеры духовных институтов мировых религий из Египта, Индонезии, Ирана, Палестины, Саудовской Аравии, Сенегала, Турции, Туниса и других государств. Также в форуме участвовали делегации регионов страны, в том числе из Пермского края.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное приветствие участникам заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

«Россию связывают с мусульманскими государствами традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества. Они строятся на основе партнерства, уважения суверенитета и цивилизационного своеобразия друг друга. Нас объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на международное право», – говорится в приветствии.

Президент РФ отметил, что сегодня исламские страны активно развиваются, добиваются ощутимых достижений в торговле и финансовой сфере, в инновациях и научно-прикладных исследованиях. Россия, по его словам, открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества с ними, заинтересована в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров, в продвижении аграрной и промышленной кооперации, создании новых транспортно-логистических цепочек.

Патриарх Кирилл высоко оценил уровень межнационального и межконфессионального согласия в Татарстане: «В Казани мечети соседствуют с храмами, развивается мусульманское и православное богословие. Здесь христиане и мусульмане вместе трудятся на общую пользу. Хотел бы поблагодарить Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за организацию этого важного мероприятия».

Полпред президента РФ в ПФО, в свою очередь, отметил, что в Приволжском федеральном округе ислам органично вписан в культуру проживающих здесь народов уже в течение 5 веков. В регионах округа действует свыше 3,5 тысячи мусульманских религиозных организаций.
«Органы власти оказывают содействие в развитии мусульманского образования. Республика Татарстан в этом направлении демонстрирует высокий уровень организации и является примером для многих наших регионов», – подчеркнул Игорь Комаров.

Участники заседания ГСВ обсудили широкий спектр вопросов, связанных с состоянием и перспективами межрелигиозного взаимодействия России и государств - членов Организации исламского сотрудничества. В фокусе особого внимания – тема защиты и продвижения общих духовно-нравственных ценностей, сохранения исторического, культурного и цивилизационного наследия народов России и мусульманских стран.
18-19 мая в Татарстане также прошел XIV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Это масштабное событие включает более 200 мероприятий для участников из России и стран мусульманского мира. Форум проводится уже в 14-й раз, с этого года, в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина, он приобрел федеральный статус.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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