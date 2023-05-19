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Площадь земель для жилищного строительства в Прикамье составляет не более 10%

12.24 Пятница, 19 мая 2023
Пермский край: новости дня
По состоянию на начало 2023 года площадь земель населенных пунктов Пермского края составляет 451,8 тыс. гектаров. По сравнению с 2021 годом площадь населенных пунктов сократилась на 0,5 тыс. га. Уменьшение земель населенных пунктов произошло в Еловском, Красновишерском, Октябрьском, Соликамском, Чусовском, Кочевском округах. В Чайковском, Краснокамском, Юрлинском, Юсьвинском округах, а также в г. Березники, наоборот, отмечено увеличение земель в населенных пунктах.

В Единый государственный реестр недвижимости внесены границы всех населенных пунктов Большесосновского, Добрянского, Еловского, Кочевского, Красновишерского, Октябрьского, Пермского, Соликамского, Уинского, Чайковского, Чусовского, Юрлинского, Юсьвинского округов, а также п. Звездный и города Перми.

В составе земель населенных пунктов выделяются земли городских и сельских населенных пунктов.

Площадь земель, занимаемая городами и поселками городского типа, составляет 239,2 тыс. га, или 53 % земель населенных пунктов. В структуре городских населенных пунктов преобладают земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, а именно земли рекреационного значения – 86,3 тыс. га (36 % земель городов), занятые преимущественно городскими лесами.

Земли жилой застройки составляют 23,9 тыс. га (10 %), из них многоэтажной – 7,3 тыс. га, индивидуальной – 15,9 тыс. га, иной застройки - 0,6 тыс. га. Земли сельскохозяйственного использования занимают 30,2 тыс. га (13 % городских земель), из них используется для садоводства – 7,7 тыс. га, огородничества – 2,4 тыс. га, ведения личного подсобного хозяйства - 2,5 тыс. га.

Земли промышленности занимают 20,5 тыс. га (9 %). Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций – 9,2 тыс. га (4 %). Земли общего пользования – 17,9 тыс. га (7 %), земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность – 17,1 тыс. га (7 %).

Площадь земель, на которой расположены сельские населенные пункты, составляет 212,6 тыс. га или 47 % земель населенных пунктов. В составе земель сельских населенных пунктов преобладают земли сельскохозяйственного использования. Занимаемая ими площадь составляет 103,9 тыс. га (48,9 % земель сельских населенных пунктов), из них используется для ведения личного подсобного хозяйства - 73,5 тыс. га, для садоводства используется 2,1 тыс. га, огородничества – 2,2 тыс. га.

Все неиспользуемые земельные участки на территории сельских населенных пунктов составляют земли, не вовлеченные в градостроительную и иную деятельность – 45,5 тыс. га (21,0 %). Земли общего пользования занимают 25,6 тыс. га (12 %). Земли жилой застройки в сельских населенных пунктах занимают лишь 12,8 тыс. га, или 6 %.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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