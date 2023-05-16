Ученые Пермского Политеха нашли способ сделать удобрение более сыпучим

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Хлористый калий представляет собой одно из основных калийных удобрений, которое применяется для подкормки культур, растущих на больших фермерских хозяйствах. Этот вид удобрения имеет большую стоимость, поэтому произведенную продукцию зачастую отправляют на экспорт в другие страны. Хлорид калия склонен к слеживаемости, что ухудшает его потребительские характеристики. Чтобы избежать данного недостатка, удобрение, выпускаемое в промышленности, обрабатывается амином - препятствующим слеживанию веществом. Ученые Пермского Политеха предложили измененный состав антислеживающего компонента и повысили сыпучесть удобрения.Исследование опубликовано в сборнике конференций «Химия. Экология. Урбанистика.» Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».Амины, которые препятствуют слеживаемости и образованию прочных кристаллических связей хлорида калия увеличивают пылимость продукта, из-за чего ухудшается его транспортировка. По этой причине политехники провели лабораторные исследования, в которых хлорид обрабатывался привычными для производителя марками амина и раствором солянокислого амина.— Анализ проводился следующим образом: галургический хлорид калия обрабатывался антислеживателем, после чего подвергался хранению под нагрузкой, превышающий собственный вес в 30 раз в течение 24 часов. После хранения измерялся гранулометрический состав хлорида калия ситовым методом, — поделился старший преподаватель кафедры «Химические технологии» Константин Кузьминых.— Результаты лабораторных исследований показывают, что по сравнению с привычным амином использование раствора солянокислого амина позволяет уменьшить эффект разрушения крупных кристаллов натрия хлорида, что позволит удобрениюбыть более сыпучим, — рассказал профессор кафедры химических технологий, доктор технических наук Владимир Пойлов.Разработка ученых Пермского Политеха позволит получать хлорид калия высокого качества, избавит производителя от проблем при его прессовании и упростит транспортировку. Технология интересна предприятиям калийной промышленности, таким, как ПАО Уралкалий, ОАО Еврохим-Усольский калийный комбинат.