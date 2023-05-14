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Пермские судебные приставы обновили зеленые «легкие» города

09.31 Пятница, 19 мая 2023
Пермский край: новости дня
Самый зеленый город-миллионник — звание, которым наградили Пермь в 2022 году. Это заслуга не только уникальной природы краевой столицы, но и усилий тысяч людей, которые сохраняют и обновляют «легкие» нашего города. Среди них не только сотрудники специализированных муниципальных учреждений, но и волонтеры, которые готовы потратить свое время на облагораживание улиц и скверов.

Осенью прошлого года сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю помогли высадить несколько сотен саженцев лиственных деревьев. Пока осины, клены и липы набираются сил в питомнике, сотрудники ведомства вновь взяли лопаты в руки, чтобы посадить тополя на ул. Лебедева, 18.
Тихие улочки Рабочего поселка всегда славились большим количеством деревьев, но для того чтобы они продолжали радовать пермяков, необходимо регулярно обновлять «зеленый» фонд. Под грамотным руководством сотрудников МКУ «Зеленое городское строительство» судебные пристав по ОУПДС вместе с другими волонтерами помогли обрести новый дом 16 пирамидальным тополям. Эти деревья славятся среди своих собратьев тем, что поглощают большое количество пыли и газов, поэтому востребованы в городском ландшафтном дизайне.

Теперь при должном внимании жителей города высаженные деревья еще ни один десяток лет будут защищать здоровье пермяков и сохранять экологический баланс Перми.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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