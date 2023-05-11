Росреестр уточнил площадь сельхозземель в Пермском крае

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управлением Росреестра по Пермскому краю подготовлен региональный доклад о состоянии и использовании земель в Пермском крае по состоянию на первое января 2023 года. В докладе содержится актуальная информация о состоянии и использовании земельного фонда, полученная в результате государственного мониторинга земель.Например, о произошедших изменениях по землям сельскохозяйственного назначения. В 2022 году за счет увеличения площади населенных пунктов, изъятия земель под реализацию федеральных проектов, перевода в лесной фонд на 310,7 тыс. гектаров уменьшилась площадь земель сельскохозяйственного назначения. Сейчас общая площадь сельхозземель составляет 3466,4 тыс. гектаров.В течение 2022 года Управлением продолжена работа по верификации сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о землях сельскохозяйственного назначения. Выявлялись земли, относящиеся к «сельским лесам», в отношении которых не был осуществлен ранее перевод в земли лесного фонда в соответствии с законодательством. Так, в земли лесного фонда было переведено 306,8 тыс. га в Бардымском, Добрянском, Чусовском, Гайнском, Косинском, Кочевском, Юрлинском, Юсьвинском и Кудымкарском округах и городском округе г. Березники.В течение 2022 года в результате административно-территориальных преобразований, утверждения новых генеральных планов в ЕГРН внесены границы всех населенных пунктов в Еловском, Октябрьском, Соликамском, Чайковском, Чусовском, Юрлинском, Юсьвинском округах и городском округе г.Березники, в этой связи площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 2,6 тыс. га.Земельные участки сельскохозяйственного назначения в установленном порядке предоставлялись под строительство новых и расширение территории уже действующих предприятий промышленности, транспорта и связи. Так, в текущем году из земель сельскохозяйственного назначения было переведено 1,3 тыс. га для строительства федеральной трассы М-12 «Москва – Казань» на территории Чернушинского и Октябрьского округов Пермского края.В результате преобразований заметнее всего уменьшилась площадь земель сельскохозяйственного назначения в Бардымском округе – на 12,8 тыс. га, Добрянском округе – на 29,3 тыс. га, Косинском округе – на 36,3 тыс. га, Кочевском округе – на 46,0 тыс. га, Юрлинском округе – на 52,6 тыс. га, Юсьвинском округе – на 36,0 тыс. га, Кудымкарском округе – на 44,9 тыс. га и городском округе г. Березники – на 37,6 тыс. га.Площадь сельскохозяйственных угодий в составе категории земель сельскохозяйственного назначения составила 2399,3 тыс. га.Площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель сельскохозяйственного назначения составила 1067,1 тыс. га. Это земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, лесными насаждениями, поверхностными водными объектами, а также земельными участками, предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного производства. В состав угодий «под лесом» и «под водой» данной категории включены земли, занятые участками леса, а также земли под поверхностными водными объектами, которые в установленном порядке не переведены в соответствующие категории земель.