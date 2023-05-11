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Росреестр уточнил площадь сельхозземель в Пермском крае
Пермский край: новости дня
Управлением Росреестра по Пермскому краю подготовлен региональный доклад о состоянии и использовании земель в Пермском крае по состоянию на первое января 2023 года. В докладе содержится актуальная информация о состоянии и использовании земельного фонда, полученная в результате государственного мониторинга земель.
Например, о произошедших изменениях по землям сельскохозяйственного назначения. В 2022 году за счет увеличения площади населенных пунктов, изъятия земель под реализацию федеральных проектов, перевода в лесной фонд на 310,7 тыс. гектаров уменьшилась площадь земель сельскохозяйственного назначения. Сейчас общая площадь сельхозземель составляет 3466,4 тыс. гектаров.
В течение 2022 года Управлением продолжена работа по верификации сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о землях сельскохозяйственного назначения. Выявлялись земли, относящиеся к «сельским лесам», в отношении которых не был осуществлен ранее перевод в земли лесного фонда в соответствии с законодательством. Так, в земли лесного фонда было переведено 306,8 тыс. га в Бардымском, Добрянском, Чусовском, Гайнском, Косинском, Кочевском, Юрлинском, Юсьвинском и Кудымкарском округах и городском округе г. Березники.
В течение 2022 года в результате административно-территориальных преобразований, утверждения новых генеральных планов в ЕГРН внесены границы всех населенных пунктов в Еловском, Октябрьском, Соликамском, Чайковском, Чусовском, Юрлинском, Юсьвинском округах и городском округе г.Березники, в этой связи площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 2,6 тыс. га.
Земельные участки сельскохозяйственного назначения в установленном порядке предоставлялись под строительство новых и расширение территории уже действующих предприятий промышленности, транспорта и связи. Так, в текущем году из земель сельскохозяйственного назначения было переведено 1,3 тыс. га для строительства федеральной трассы М-12 «Москва – Казань» на территории Чернушинского и Октябрьского округов Пермского края.
В результате преобразований заметнее всего уменьшилась площадь земель сельскохозяйственного назначения в Бардымском округе – на 12,8 тыс. га, Добрянском округе – на 29,3 тыс. га, Косинском округе – на 36,3 тыс. га, Кочевском округе – на 46,0 тыс. га, Юрлинском округе – на 52,6 тыс. га, Юсьвинском округе – на 36,0 тыс. га, Кудымкарском округе – на 44,9 тыс. га и городском округе г. Березники – на 37,6 тыс. га.
Площадь сельскохозяйственных угодий в составе категории земель сельскохозяйственного назначения составила 2399,3 тыс. га.
Площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель сельскохозяйственного назначения составила 1067,1 тыс. га. Это земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, лесными насаждениями, поверхностными водными объектами, а также земельными участками, предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного производства. В состав угодий «под лесом» и «под водой» данной категории включены земли, занятые участками леса, а также земли под поверхностными водными объектами, которые в установленном порядке не переведены в соответствующие категории земель.
Например, о произошедших изменениях по землям сельскохозяйственного назначения. В 2022 году за счет увеличения площади населенных пунктов, изъятия земель под реализацию федеральных проектов, перевода в лесной фонд на 310,7 тыс. гектаров уменьшилась площадь земель сельскохозяйственного назначения. Сейчас общая площадь сельхозземель составляет 3466,4 тыс. гектаров.
В течение 2022 года Управлением продолжена работа по верификации сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о землях сельскохозяйственного назначения. Выявлялись земли, относящиеся к «сельским лесам», в отношении которых не был осуществлен ранее перевод в земли лесного фонда в соответствии с законодательством. Так, в земли лесного фонда было переведено 306,8 тыс. га в Бардымском, Добрянском, Чусовском, Гайнском, Косинском, Кочевском, Юрлинском, Юсьвинском и Кудымкарском округах и городском округе г. Березники.
В течение 2022 года в результате административно-территориальных преобразований, утверждения новых генеральных планов в ЕГРН внесены границы всех населенных пунктов в Еловском, Октябрьском, Соликамском, Чайковском, Чусовском, Юрлинском, Юсьвинском округах и городском округе г.Березники, в этой связи площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 2,6 тыс. га.
Земельные участки сельскохозяйственного назначения в установленном порядке предоставлялись под строительство новых и расширение территории уже действующих предприятий промышленности, транспорта и связи. Так, в текущем году из земель сельскохозяйственного назначения было переведено 1,3 тыс. га для строительства федеральной трассы М-12 «Москва – Казань» на территории Чернушинского и Октябрьского округов Пермского края.
В результате преобразований заметнее всего уменьшилась площадь земель сельскохозяйственного назначения в Бардымском округе – на 12,8 тыс. га, Добрянском округе – на 29,3 тыс. га, Косинском округе – на 36,3 тыс. га, Кочевском округе – на 46,0 тыс. га, Юрлинском округе – на 52,6 тыс. га, Юсьвинском округе – на 36,0 тыс. га, Кудымкарском округе – на 44,9 тыс. га и городском округе г. Березники – на 37,6 тыс. га.
Площадь сельскохозяйственных угодий в составе категории земель сельскохозяйственного назначения составила 2399,3 тыс. га.
Площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель сельскохозяйственного назначения составила 1067,1 тыс. га. Это земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, лесными насаждениями, поверхностными водными объектами, а также земельными участками, предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного производства. В состав угодий «под лесом» и «под водой» данной категории включены земли, занятые участками леса, а также земли под поверхностными водными объектами, которые в установленном порядке не переведены в соответствующие категории земель.
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