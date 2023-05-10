Судебные приставы обязали пермскую поликлинику обеспечить пациентку жизненно важными медицинскими изделиями

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жительница краевой столицы обратилась в Городской консультативно-диагностический эндокринологический центр с жалобами на ухудшение здоровья в связи с хроническим заболеванием. При обследовании у пациентки были выявлены резкие скачки сахара в крови, и лечащий врач рекомендовала ей бесконтактный сканер глюкозы для контроля за показателями.Данное назначение было зафиксировано в медицинской карте гражданки. Женщина обратилась с письменным заявлением к руководству Городской клинической поликлиники № 5 с требованием выдать ей рецепт на получение медицинского аппарата, а также расходных материалов к нему. Но получила отказ. Для защиты своих прав на своевременную и полноценную диагностику женщина обратилась в суд.В ходе судебного процесса было установлено, что истица имеет полное право на получение необходимого оборудования. Принимая такое решение, суд ссылался на то, что право социального обеспечения на бесплатной основе гарантируется всем гражданам Российской Федерации. Кроме того, лица с социально значимыми заболеваниями должны получать препараты и средства диагностики бесплатно, по рецепту врача. Исходя из этого и еще ряда законодательных актов, суд пришел к выводу, что государственное бюджетное учреждение здравоохранения обязано выделить гражданке все необходимые медицинские изделия.Процессуальный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Главный врач поликлиники был своевременно уведомлен о возбуждении исполнительного производства, а также предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Не желая наступления негативных правовых последствий, руководство медицинского учреждения выдало взыскательнице рецепты на бесплатное получение медицинского сканера и расходных материалов к нему.