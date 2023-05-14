Росреестр проинформирует владельцев недвижимости по электронной почте

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жители Прикамья могут воспользоваться электронными услугами Росреестра в любом месте, где есть подключение к интернету, в том числе мобильному. Современные цифровые технологии позволяют получать все основные услуги Росреестра в электронном виде быстро и доступно.Более того, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) имеются сведения об адресе электронной почты собственника недвижимости, Росреестр сможет оперативно информировать владельца объекта.Наличие адреса электронной почты в ЕГРН поможет правообладателю оперативно получить из Росреестра уведомления о действиях с объектами недвижимости, снизить риски неправомерных действий с принадлежащей собственнику недвижимостью.Как внести сведения об электронной почте правообладателя в ЕГРН?Можно обратиться в любой ближайший офис МФЦ и с помощью сотрудника заполнить заявление. Либо направить заявление о внесении дополнительных сведений в ЕГРН из «Личного кабинета» на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru (при наличии у заявителя электронной подписи). Сведения об адресе электронной почты правообладателя объекта недвижимости будут внесены Росреестром бесплатно в течение трех рабочих дней.Важно! Заявление о внесении сведений об адресе электронной почты необходимо подавать в отношении каждого принадлежащего объекта недвижимости.Граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Госуслугах, могут оформить простую электронную подпись (ПЭП) на сайте «Почты России». Возможность дистанционного подключения ПЭП также появилась в мобильном приложении.Установка мобильного приложения «Почта России» и подключение к сервису «Электронное заказное письмо» позволит получить возможность на доставку корреспонденции от органов государственной власти и иных структур за считанные секунды прямо на мобильный телефон.