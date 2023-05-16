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В Прикамье судебные приставы взыскали более 6,5 млн рублей ущерба, причиненного лесному фонду

09.46 Среда, 17 мая 2023
Пермский край: новости дня
В апреле текущего года Губахинский городской суд вынес приговор 39-летнему жителю г. Кудымкара и 34-летнему пермяку, признав их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Судом было установлено, что злоумышленники проводили работы по лесозаготовке в рамках государственного контракта вблизи п. Широковский. С ноября 2020 года по январь 2021 года они самовольно вырубили ель и пихту объемом почти 360 кубических метров, не предусмотренных лесной декларацией и технологической картой лесосечных работ. Стоимость незаконно заготовленной древесины превысила 8 млн рублей.

Помимо уголовного наказания, суд обязал прикамцев возместить ущерб, причиненный преступлением. Исполнительный документ о взыскании с одного из осужденных задолженности в размере более 6,5 млн рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о применении мер принудительного характера в случае неисполнения решения суда. Еще в ходе следствия у обвиняемых было арестовано имущество на сумму порядка 5 млн рублей. Во избежание его принудительной реализации кудымкарец в срок, установленный для добровольного исполнения, перечислил на депозитный счет ведомства всю задолженность. Более 6,5 млн рублей направлено в пользу Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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