Росреестр Прикамья отметил положительную динамику в сфере ИЖС

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным регионального Управления Росреестра, в апреле 2023 года в Пермском крае поставлено на государственный кадастровый учет 722 индивидуальных жилых дома на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки общей площадью 96 563 кв. м.При этом 45 % (398) из построенных домов соответствует стандартам индивидуального жилищного строительства, установленным на территории Пермского края – дома площадью не более 150 кв. м на земельных участках площадью не более 1500 кв. м.В целом в 2023 году наблюдается положительная динамика в сфере ИЖС, по итогам четырех месяцев строительство частных домов увеличилось на 3 %.В пятерке лидеров традиционно 1 место занимает Пермский муниципальный округ – 209 домов общей площадью 26 042 кв. м, на втором месте – город Пермь, где построен 71 дом общей площадью 12 036 кв. м. На третьем месте –– Кунгурский муниципальный округ – 47 домов, общая площадь – 5 365 кв. м. Четвертое место –– Краснокамский городской округ – 45 домов, общая площадь – 5 660 кв. м., на пятом месте – Добрянский городской округ – 34 дома, общая площадь – 5 555 кв. м.Одноэтажное строительство составляет 41,6% (300) от всех построенных домов, двухэтажные дома – 56,9 % (411), трехэтажные дома – 1,5% (11).