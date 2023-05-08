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Модель учёных Пермского Политеха поможет компаниям улучшить систему планирования

13.28 Вторник, 16 мая 2023
Пермский край: новости дня
Грамотное планирование задач является залогом успешной работы любой компании. Для того чтобы правильно организовать рабочий процесс и загруженность сотрудников, очень важно знать продолжительность выполнения каждого задания, а также возможности всех работников. Такая оценка нужна не только для того, чтобы знать общую продолжительность работы над проектом, но и чтобы сама организация могла понять, сколько задач она в состоянии выполнить. Но чаще всего такое планирование сталкивается с недооценкой сроков выполнения проектов, что может негативно сказаться на их реализации и работе с клиентами. Поэтому очень важно иметь инструмент, который сможет правильно оценить временные рамки исполнения поставленных целей. Учёные Пермского Политеха разработали математическую модель, которая повысит точность оценки продолжительности выполнения задач. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Статья с результатами исследования опубликована в журнале «Вестник ЮУрГУ. Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника».

По данным учёных, 54% задач, которые ставят компании перед своими сотрудниками, недооценены, то есть на некоторые задания дают меньше времени, чем требуется для их качественного выполнения, или распределяют их на некомпетентных в вопросе работников. Подобные проблемы часто приводят к недовольству клиентов, из-за чего они могут отказаться от услуг организации. Чаще всего выбор критериев при постановке задач, таких, как сроки выполнения и выбор сотрудника, ложатся на плечи менеджеров или руководителей фирм, чья оценка субъективна. Неграмотное планирование может привесит к увеличению сроков реализации проектов и другим негативным последствиям.

- Основной причиной задержки выполнения задач является неправильная оценка сроков. Если объем работы можно посчитать и оформить в техническом задании, то оценка времени обычно является субъективным параметром. Это негативно влияет на работу компании, на планирование следующих задач, а также на работу с клиентами. Следовательно, в компании существует проблема недооценки или переоценки планового времени выполнения заданий, - рассказывает доцент кафедры автоматизации технологических процессов ПНИПУ, кандидат технических наук, Юлия Володина.

Для повышения точности оценки сроков выполнения заданий, политехниками был разработан алгоритм, который помогает определить время исполнения с учётом личных возможностей работников. В его основе лежит трёхмерная матрица коэффициентов, в которой учитываются проект, тип задачи и сотрудник, который будет выполнять задание. Соответствующие параметры матрицы регулярно обновляются после выполнения поставленных целей, что позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого работника и отслеживать прогресс в скорости исполнения однотипных заданий. Ввиду специфики работы в компании при расчете коэффициентов разработчиками также был введен параметр «забывания», позволяющий увеличивать планируемое время выполнения задачи ввиду давности работы над проектом. В итоге система автоматически адаптируется под личные особенности каждого отдельного сотрудника, чтобы как можно точно оценить лично его время выполнения какого-либо задания.

Созданную модель учёные проверили на основе системы управления одной из фирм, где за 3 месяца было выполнено более 2000 задач. При помощи разработки удалось улучшить точность оценки времени и возможностей сотрудников на 41%, а количество недооцененных заданий уменьшилось до 23 %.

Благодаря модели учёных ПНИПУ по повышению точности оценивания продолжительности выполнения задач организации смогут быстрее и эффективнее реализовывать свои проекты. Разработка будет особенно актуальной для IT-компаний, где широко распространено использование систем управления проектами. Политехники планируют и дальше улучшать придуманную ими модель.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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