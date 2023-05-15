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Под контролем судебных приставов незаконно уволенная пермячка восстановлена в должности

09.49 Вторник, 16 мая 2023
Пермский край: новости дня
Жительница Перми работала в должности начальника планово-экономического отдела ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника № 2», однако неожиданно получила от работодателя уведомление о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата работников. В рамках проводимой в учреждении реорганизации было принято решение ликвидировать планово-экономический отдел и создать финансово-экономический отдел. При этом начальнику упраздняемого подразделения не было предложено возглавить новый отдел.

По словам представителя работодателя, она не соответствовала этой должности по квалификации и профессиональным навыкам. Специалист с высшим экономическим образованием и стажем работы в данной сфере более 15 лет не согласилась с такой позицией бывшего руководства и обратилась в суд за признанием увольнения незаконным.

В ходе судебного процесса истицей было представлено достаточно доказательств того, что уровень знаний, умений и опыта работы позволяли ей занять должность начальника финансово-экономического отдела. Также судом было установлено, что учреждение здравоохранения при увольнении истицы допустило ряд нарушений Трудового законодательства.

Суд обязал ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 2» отменить приказ о прекращении трудового договора и восстановить гражданку в должности начальника планово-экономического отдела.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю.

Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководство медицинского учреждения о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях неисполнения решения суда, в том числе о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей и привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Предупреждения оказалось достаточно для того, чтобы организация-должник исполнила решение суда. Взыскательница восстановлена на работе, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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