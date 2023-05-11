В Перми более 10 тысяч квартир не зарегистрированы в Росреестре

Марина Тушина © Вечерние ведомости

По данным регионального Управления Росреестра в городе Перми права на более 10 тысяч квартир не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Это, как правило, кооперативные квартиры, приобретенные их владельцами еще в советские годы, не до конца оформленные приватизированные и наследственные жилые помещения.При этом права на такие объекты признаются юридически значимыми и регистрация прав в Росреестре осуществляется по желанию владельца. Однако, если в дальнейшем планируется продать квартиру или подарить, сдать в аренду, то в этом случае необходимо зарегистрировать право собственности в Росреестре.Сотрудники городской администрации проводят работу с жителями незарегистрированных объектов, направляют уведомления собственникам, призывая официально оформить права в Росреестре. В текущем году уже оформлены права на более, чем 2 тысячи квартир, однако в краевой столицееще достаточно много квартир, прав на которые не зарегистрированы.Гражданам не нужно дожидаться поступления уведомлений из администрации о выявлении их в качестве правообладателей объектов недвижимости, а уже сейчас посмотреть в домашнем архиве документы на недвижимость. Если документы выданы ранее 31.01.1998 года, можно официально оформить права в Росреестре. Процедура регистрации очень простая и бесплатна для граждан, достаточно подойти с документами на недвижимость и паспортом в любой офис МФЦ.