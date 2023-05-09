В Горьковке наградят лучших библиотекарей Пермского края

Марина Осипова © Вечерние ведомости

18 мая в Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького состоится финал краевого конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года».В 2023 году конкурс проходит в два этапа. Первый, отборочный этап (заочный) прошел с 15 марта по 10 апреля. Жюри определило 10 конкурсантов, которые примут участие в очном (финальном) этапе. Отбор финалистов состоялся по итогам рассмотрения представленных участниками «Визитных карточек» (видеороликов) и паспортов проектов.«Визитные карточки» должны были раскрыть личностные и профессиональные качества участников, в них они изложили свое профессиональное кредо, рассказали о творческих находках, идеях, планах. Критерии отбора: информативность, яркость, оригинальность, выразительность выступления, творческий подход. При оценке паспортов библиотечных проектов учитывались инновационность идеи и социальная значимость», - рассказала зав. отделом научно-исследовательской и методической работы библиотеки им. Горького Наталья Мелентьева.Финалистам предстоит пройти два конкурсных испытания: презентовать творческий проект и ответить на вопросы на знание информационно-библиотечной терминологии, а также на общую эрудицию. Конкурс «Библиотекарь года» проводится в Пермском крае с 2001 года для развития и сохранения кадрового потенциала библиотечной сферы Пермского края.