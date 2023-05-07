В Гайнах под контролем судебных приставов местная администрация реконструировала противопожарный резервуар

Марина Осипова © Вечерние ведомости

После применения штрафных санкций чиновники привели в надлежащее состояние социально значимый объект пожаротушения рядом со зданием детского сада в п. Усть-Черная.В защиту интересов неопределенного круга лиц в суд обратился прокурор Гайнского района с требованием устранить нарушения, которые угрожали жизни и здоровью местных жителей. Сотрудниками надзорного органа было установлено, что источник воды рядом с детским садом «Веслянка» не соответствует требованиям законодательства о противопожарной безопасности. В частности, было зафиксировано обрушение перекрытия водоема, что препятствовало забору воды. Суд обязал должностных лиц привести социально значимый объект в порядок, чтобы им можно было без помех пользоваться при необходимости.Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Косинскому, Кочевскому и Гайнинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства предупредили должностных лиц об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Но ознакомление с нормами действующего законодательства не ускорило темпов урегулирования вопроса с восстановлением резервуара. Тогда судебные приставы вынесли постановление о взыскании с органа местного самоуправления исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей. Финансовые санкции поспособствовали тому, чтобы представители юридического лица выполнили возложенные на них обязанности.Вскоре в адрес отдела судебных приставов поступили документы, подтверждающие факт того, что в случае непредвиденной ситуации у экстренных служб будет вода для локализации и тушения пожара.