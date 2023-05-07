Возрастное ограничение 18+

В Гайнах под контролем судебных приставов местная администрация реконструировала противопожарный резервуар

10.22 Понедельник, 15 мая 2023
Пермский край: новости дня
После применения штрафных санкций чиновники привели в надлежащее состояние социально значимый объект пожаротушения рядом со зданием детского сада в п. Усть-Черная.

В защиту интересов неопределенного круга лиц в суд обратился прокурор Гайнского района с требованием устранить нарушения, которые угрожали жизни и здоровью местных жителей. Сотрудниками надзорного органа было установлено, что источник воды рядом с детским садом «Веслянка» не соответствует требованиям законодательства о противопожарной безопасности. В частности, было зафиксировано обрушение перекрытия водоема, что препятствовало забору воды. Суд обязал должностных лиц привести социально значимый объект в порядок, чтобы им можно было без помех пользоваться при необходимости.

Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Косинскому, Кочевскому и Гайнинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства предупредили должностных лиц об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Но ознакомление с нормами действующего законодательства не ускорило темпов урегулирования вопроса с восстановлением резервуара. Тогда судебные приставы вынесли постановление о взыскании с органа местного самоуправления исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей. Финансовые санкции поспособствовали тому, чтобы представители юридического лица выполнили возложенные на них обязанности.

Вскоре в адрес отдела судебных приставов поступили документы, подтверждающие факт того, что в случае непредвиденной ситуации у экстренных служб будет вода для локализации и тушения пожара.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Асбесте из-за лесных пожаров без водоснабжения осталось 80% города
07 мая 2023
В ночной погоне по Полевскому пострадала пожилая женщина
11 мая 2023
Спасённого из огня лосёнка пристроили на эко-ферму под Нижними Сергами
10 мая 2023
Жителям Каменского района незаконно начисляли плату за коммунальные услуги
11 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Поколению победителей - особое внимание

Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:36 В Перми более 10 тысяч квартир не зарегистрированы в Росреестре
13:13 В Горьковке наградят лучших библиотекарей Пермского края
10:22 В Гайнах под контролем судебных приставов местная администрация реконструировала противопожарный резервуар
16:47 Росреестр разъясняет, что можно строить на землях ЛПХ
14:58 Горьковка приглашает на выставку картин «Город и люди»
10:44 В Чусовом судебные приставы обеспечили общение отца и сына
09:33 Магомедсалам Магомедов и Игорь Комаров провели с регионами ПФО совещание о Стратегии национальной политики РФ
09:10 Жители Соликамска могут выбрать проект благоустройства на 2024 год из трех общественных пространств
13:19 Прикамский Росреестр рассказал о самых распространенных нарушениях при составлении межевых и технических планов
13:16 Модель учёных Пермского Политеха поможет предприятиям противостоять киберпреступникам
10:19 В пользу пострадавшего рабочего взыскана компенсация морального вреда
13:07 Ученые Пермского Политеха разработали модель для контроля вредных выбросов камеры сгорания газотурбинной установки
13:04 Более 80 обращений по поводу действий арбитражных управляющих поступило в прикамский Росреестр
09:59 Под контролем судебных приставов были устранены препятствия для эксплуатации электросетей
13:12 Ученые Пермского Политеха разработали новое защитное покрытие для самолетов и авиационных двигателей
13:09 Сотрудники прикамского Росреестра написали «Диктант Победы»
09:52 Судебные приставы Пермского края чтят память воинов-победителей
13:17 В Прикамье определена стоимость земли
13:14 Ученые Пермского Политеха выявили наиболее экологичный способ утилизации отходов бурения в Сибири
10:09 Под контролем судебных приставов в чусовском детском саду оборудованы медицинские кабинеты
13:05 Продлить срок службы лопаток газотурбинных двигателей предлагают ученые Пермского Политеха
Все новости
13:56 Минэк выступил против законопроекта о праве силовиков пресекать движение любых дронов
13:28 В Климовске неизвестные заминировали опору ЛЭП, на месте работают саперы
12:22 В США мужчину освободили после 29 лет тюрьмы по ложному обвинению в педофилии
11:11 Продажи квадрокоптеров в России выросли в 20 раз
10:44 В Мексике в ДТП с микроавтобусом погибли 26 человек
09:56 Президент Турции Эрдоган набирает 49,34% голосов после обработки 99,9% бюллетеней
20:17 Путин внес изменения в Концепцию миграционной политики РФ
15:25 В Совфеде предложили ЦИК вернуться к однодневному голосованию
15:02 МВД: в полиции Петербурга создано спецподразделение «по контролю за небом»
14:20 В правительстве отклонили законопроект об освобождении от мобилизации неслуживших
13:16 Мощный пожар на складе в Дзержинском перекинулся на соседнее здание
12:53 Депутат ГД Яровая предложила ввести уголовную ответственность за «русофобию»
12:02 Депутат Пискарев пояснил, кого предлагается считать «третьими лицами» в законе об иноагентах
11:33 В Приморье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, экипаж на месте не обнаружили
11:19 В Подмосковье крупный пожар на складе покрышек
10:52 В Госдуме готовят законопроект о «налоге на развлечения» для помощи армии
18:23 Летевший из Уфы Боинг-737-800 совершил аварийную посадку в Норильске
17:49 Генерал-майор опроверг свои же слова о «100 дронах», летевших на Москву 9 мая
17:14 В Германии в результате стрельбы на заводе Mercedes-Benz погибли два человека
16:31 Актер Артур Смольянинов* включен в перечень террористов и экстремистов
15:29 В центре Милана прогремел взрыв
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK