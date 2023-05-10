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Росреестр разъясняет, что можно строить на землях ЛПХ

16.47 Пятница, 12 мая 2023
Пермский край: новости дня
Для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) могут использоваться как участки в границах населенных пунктов (их еще называют приусадебными), так и за их пределами (полевые участки).

На приусадебном земельном участке разрешено производство сельскохозяйственной продукции, а также возведение жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. Параметры жилого дома, возводимого на приусадебном земельном участке, должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства. Это должно быть отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более трех, высотой не более 20 метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования.

Участки ЛПХ, расположенные в границах населенных пунктов, могут быть использованы для постоянного проживания и регистрации по месту жительства.

На полевых земельных участках разрешено производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства.Допускается только строительство вспомогательных построек (например, для хранения урожая или инвентаря).

Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует перед покупкой земельного участка для целей строительства дома узнать его вид разрешённого использования. Эта информация содержится в выписке из ЕГРН, а также на Публичной кадастровой карте либо в сервисе бесплатной справочной информации на сайте Росреестра.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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