Горьковка приглашает на выставку картин «Город и люди»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В понедельник, 15 мая, в пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка работ участников изостудии для взрослых «Магия цвета».Наряду с пейзажами экспонируются портреты и натюрморты, копии картин и абстрактные композиции. Большая часть работ выполнена маслом, представлена и графика в смешанной технике (акварель, пастель).Выставка «Город и люди» (12+) будет работать в арт-фойе 4 этажа в левом крыле здания библиотеки до конца мая.