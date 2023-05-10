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Горьковка приглашает на выставку картин «Город и люди»
Пермский край: новости дня
В понедельник, 15 мая, в пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка работ участников изостудии для взрослых «Магия цвета».
Наряду с пейзажами экспонируются портреты и натюрморты, копии картин и абстрактные композиции. Большая часть работ выполнена маслом, представлена и графика в смешанной технике (акварель, пастель).
Выставка «Город и люди» (12+) будет работать в арт-фойе 4 этажа в левом крыле здания библиотеки до конца мая.
Наряду с пейзажами экспонируются портреты и натюрморты, копии картин и абстрактные композиции. Большая часть работ выполнена маслом, представлена и графика в смешанной технике (акварель, пастель).
Выставка «Город и люди» (12+) будет работать в арт-фойе 4 этажа в левом крыле здания библиотеки до конца мая.
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