В Чусовом судебные приставы обеспечили общение отца и сына

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Семейные споры не всегда заканчиваются компромиссом. В случае, когда переговоры зашли в тупик, единственным выходом становится обращение к служителям Фемиды. Именно так поступил житель г. Чусового, чтобы раз и навсегда решить вопрос с установлением порядка общения с родным сыном.Мужчина обратился в суд с требованием обязать бывшую супругу не препятствовать ему в возможности видеться с ребенком и участвовать в его воспитании. Гражданин посчитал, что права его 14-летнего сына нарушены, так как мальчик не может регулярно общаться с отцом. Выслушав доводы обеих сторон, суд установил график встреч родственников, уточнив, что их общение должно происходить без присутствия матери.Процессуальное решение поступило на исполнение в отделение судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о том, что неисполнение требований исполнительного документа повлечет за собой штрафные санкции. Данное предупреждение не повлияло на гражданку и она продолжала чинить препятствия в общении сына и экс-супруга. Тогда сотрудник ведомства лично встретился с женщиной и пояснил ей, насколько важны для взыскателя эти встречи и как они влияют на формирование личности подростка. Откровенная беседа убедила должницу в необходимости участия обоих родителей в жизни ребенка.После того, как мальчик стал оставаться у отца в выходные дни, а также проживать у него в первой половине школьных каникул судебные приставы окончили исполнительно производство фактическим исполнением.