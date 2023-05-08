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Магомедсалам Магомедов и Игорь Комаров провели с регионами ПФО совещание о Стратегии национальной политики РФ

09.33 Пятница, 12 мая 2023
Пермский край: новости дня
В Оренбурге под председательством заместителя руководителя Администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова состоялся семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО, отвечающими за этноконфессиональную сферу. Прикамье представил и.о. руководителя Администрации губернатора Пермского края Александр Смертин.

Совещание ежегодно проводится по поручению президента РФ Владимира Путина в одном из регионов ПФО. На этот раз участники обсудили актуальные вопросы реализации в регионах округа Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года и другие аспекты межэтнического и межконфессионального согласия с учетом новых условий.

В работе семинара приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Геннадий Семигин, члены Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин и Пётр Тултаев, представители научного и экспертного сообществ.

Открывая совещание, полпред президента России в ПФО Игорь Комаров отметил: «В этом году семинар проводится в Оренбургской области, где есть существенный опыт развития культур народов России. В регионе созданы благоприятные условия для проживания представителей самых разных национальностей». Он подчеркнул, что одной из важных задач региональных органов власти в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в условиях внешнего давления остается профилактика, предупреждение и ликвидация конфликтов на национальной и религиозной почве.

Магомедсалам Магомедов отметил, что проведение специальной военной операции на Украине актуализировало целый ряд задач, имеющих прямое отношение к государственной национальной политике: «Приволжский федеральный округ является лидером по основным показателям межнациональных отношений: почти 90% населения считают их положительными. Благополучие регионов – во многом результат колоссальной работы, позволившей создать прочный фундамент за 10 лет. Консолидация российского народа на фоне внешнего давления только выросла».
Далее Игорь Комаров и Магомедсалам Магомедов остановились на конкретных вопросах дальнейшего укрепления единства российской нации, снижения конфликтного потенциала в миграционной среде, сохранения этнокультурного и языкового многообразия. Также обсуждались финно-угорская проблематика, развитие общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», сети региональных центров во взаимодействии с «Домом народов России».

Отвечая на вопросы журналистов после совещания, Игорь Комаров отметил: «Для Приволжского федерального округа межнациональные, межконфессиональные вопросы имеют особое значение: из 14 регионов 6 - национальные республики. Этнический, конфессиональный состав нашей большой семьи – регионов ПФО – обязывает нас делать акцент на межнациональных отношениях. Несмотря на внешнее давление, мы видим единение вокруг политики президента России, его позиции по вопросу современного мироустройства, проведения специальной военной операции».

Напомним, в Пермском крае проживают представители 146 национальностей. Регион является хранителем и носителем традиций многих народов, сформировав уникальную прикамскую культуру, впитавшую в себя ценности многих поколений местных жителей. Поэтому власти Прикамья в своей работе уделяют особое внимание сфере национальной политики, сохранению традиций, культуры, языка народов.

Пермский край открыт для общения, обмена опытом и лучшими практиками. Так, в декабре 2022 года в краевой столице в рамках IX Всероссийского форума национального единства состоялся Пермский открытый форум Дружбы народов. Основой повестки стали вопросы укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, роль религии в решении задач духовного и социального благополучия граждан России, защита межнациональных и межконфессиональных отношений от внешних деструктивных влияний.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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