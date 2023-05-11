Жителям Соликамска могут выбрать проект благоустройства на 2024 год из трех общественных пространств

Марина Тушина © Вечерние ведомости

В Соликамском округе определены три общественных пространства для Всероссийского голосования, в ходе которого жители могут определить приоритетный объект для благоустройства на 2024 год. Как сообщили в краевом минЖКХ, программа реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.По информации администрации Соликамского округа, в окружном центре может обновиться городской парк по ул. Молодежной. В рамках разработанного дизайн-проекта предлагается выполнить обустройство детских и спортивных площадок, мест для тихого отдыха, установить пешеходные ограждения, декоративное освещение всех функциональных зон, организовать видеонаблюдение, а также комплексно озеленить территорию.Кроме того, в ходе голосования на Всероссийской платформе жители смогут поддержать проект благоустройства Книжного сквера на пересечении улиц Советской и Кузнецова. Там запланировано устройство площадок и тротуаров с плиточным покрытием, установка уличной мебели и комплексное озеленение.Третий проект – благоустройство территории «Клестовской пруд». Здесь предполагается расчистить территорию, устроить тротуары, пешеходные дорожки и парковки, зоны отдыха с детскими игровыми площадками, спортивными сооружениями и площадкой для пляжного волейбола. Также тут может быть оборудовано место отдыха у воды с установкой лежаков, теневых навесов, кабин для переодевания.Напомним, для рейтингового голосования в Пермском крае определены 30 общественных пространств, которые будут преображены в 2024 году. Жители Прикамья могут сами выбрать проекты благоустройства для реализации в следующем году. По правилам конкурса, в голосовании участвуют города с численностью населения от 20 тысяч человек. В голосование заявлены объекты Перми, Кунгурского, Березниковского,Кудымкарского, Чайковского, Добрянского, Соликамского, Лысьвенского,Чусовского, Чернушинского, Краснокамского, Очерского и Осинского округов.Сделать свой выбор могут жители Прикамья в возрасте старше 14 лет на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Кроме того, проголосовать можно с помощью волонтеров, которые работают в общественных местах всех муниципалитетов - участников Всероссийского голосования.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал важность активного участия жителей в выборе площадок для благоустройства. С помощью онлайн-голосования граждане обращают внимание краевых и муниципальных властей на объекты, которые нужно преобразить в первую очередь, а также помогают региону привлечь из федерального бюджета больше средств на благоустройство общественных пространств.Отметим, в этом году на благоустройство дворов, парков и скверов в Пермском крае будет направлено 1,1 млрд рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. На эти средства будут благоустроены 188 объектов, в числе которых 131 двор и 57 общественных территорий.