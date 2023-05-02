Прикамский Росреестр рассказал о самых распространенных нарушениях при составлении межевых и технических планов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермскому краю выявило 10 самых распространенных нарушений, допускаемых кадастровыми инженерами при составлении межевых и технических планов.1. пересечение границ регистрируемого земельного участка с границами другого участка;2. несоответствие размера и площади образуемого земельного участка требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам;3. отсутствие сведений о кадастровых номерах объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке;4. нарушение порядка согласования местоположения границ земельного участка;5. отсутствие доступа к земельному участку с земель общего пользования;6. неверное заполнение реквизитов технического плана;7. ошибки при построении контура объекта капитального строительства;8. указание в техническом плане не всех земельных участков и/или кадастровых кварталов, на которых расположен объект капитального строительства;9. нарушение требований к заполнению Декларации об объекте недвижимости, утвержденные, что приводит к противоречию сведений Декларации и технического плана;10. применение для подготовки документов неактуальных сведений ЕГРН или их неприменение, либо противоречие сведений ЕГРН и информации, содержащейся в техническом или межевом планах.Кадастровый инженер является особым субъектом, осуществляет профессиональную деятельность по проведению кадастровых работ и несет ответственность за качество своей работы. Именно поэтому, в случае нарушения законодательства о кадастровой деятельности, он может быть привлечен не только к административной, но и к дисциплинарной ответственности, вплоть до исключения из саморегулируемой организации.На сайте Росреестра размещен рейтинг кадастровых инженеров, работающих на территории Пермского края: https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-analitika/59_reyting-kadastrovykh-inzhenerov. Рейтинг содержит статистику о принятых решениях о приостановлении (отказе), о количестве принятых органом регистрации решений о необходимости устранения реестровых ошибок в сведениях ЕГРН. Последний показатель может быть использован для принятия решения об исключении кадастрового инженера из членов саморегулируемой организации.Рейтинг поможет сделать правильный выбор кадастрового инженера для проведения кадастровых работ.