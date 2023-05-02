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Прикамский Росреестр рассказал о самых распространенных нарушениях при составлении межевых и технических планов
Пермский край: новости дня
Управление Росреестра по Пермскому краю выявило 10 самых распространенных нарушений, допускаемых кадастровыми инженерами при составлении межевых и технических планов.
1. пересечение границ регистрируемого земельного участка с границами другого участка;
2. несоответствие размера и площади образуемого земельного участка требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам;
3. отсутствие сведений о кадастровых номерах объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке;
4. нарушение порядка согласования местоположения границ земельного участка;
5. отсутствие доступа к земельному участку с земель общего пользования;
6. неверное заполнение реквизитов технического плана;
7. ошибки при построении контура объекта капитального строительства;
8. указание в техническом плане не всех земельных участков и/или кадастровых кварталов, на которых расположен объект капитального строительства;
9. нарушение требований к заполнению Декларации об объекте недвижимости, утвержденные, что приводит к противоречию сведений Декларации и технического плана;
10. применение для подготовки документов неактуальных сведений ЕГРН или их неприменение, либо противоречие сведений ЕГРН и информации, содержащейся в техническом или межевом планах.
Кадастровый инженер является особым субъектом, осуществляет профессиональную деятельность по проведению кадастровых работ и несет ответственность за качество своей работы. Именно поэтому, в случае нарушения законодательства о кадастровой деятельности, он может быть привлечен не только к административной, но и к дисциплинарной ответственности, вплоть до исключения из саморегулируемой организации.
На сайте Росреестра размещен рейтинг кадастровых инженеров, работающих на территории Пермского края: https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-analitika/59_reyting-kadastrovykh-inzhenerov. Рейтинг содержит статистику о принятых решениях о приостановлении (отказе), о количестве принятых органом регистрации решений о необходимости устранения реестровых ошибок в сведениях ЕГРН. Последний показатель может быть использован для принятия решения об исключении кадастрового инженера из членов саморегулируемой организации.
Рейтинг поможет сделать правильный выбор кадастрового инженера для проведения кадастровых работ.
1. пересечение границ регистрируемого земельного участка с границами другого участка;
2. несоответствие размера и площади образуемого земельного участка требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам;
3. отсутствие сведений о кадастровых номерах объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке;
4. нарушение порядка согласования местоположения границ земельного участка;
5. отсутствие доступа к земельному участку с земель общего пользования;
6. неверное заполнение реквизитов технического плана;
7. ошибки при построении контура объекта капитального строительства;
8. указание в техническом плане не всех земельных участков и/или кадастровых кварталов, на которых расположен объект капитального строительства;
9. нарушение требований к заполнению Декларации об объекте недвижимости, утвержденные, что приводит к противоречию сведений Декларации и технического плана;
10. применение для подготовки документов неактуальных сведений ЕГРН или их неприменение, либо противоречие сведений ЕГРН и информации, содержащейся в техническом или межевом планах.
Кадастровый инженер является особым субъектом, осуществляет профессиональную деятельность по проведению кадастровых работ и несет ответственность за качество своей работы. Именно поэтому, в случае нарушения законодательства о кадастровой деятельности, он может быть привлечен не только к административной, но и к дисциплинарной ответственности, вплоть до исключения из саморегулируемой организации.
На сайте Росреестра размещен рейтинг кадастровых инженеров, работающих на территории Пермского края: https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-analitika/59_reyting-kadastrovykh-inzhenerov. Рейтинг содержит статистику о принятых решениях о приостановлении (отказе), о количестве принятых органом регистрации решений о необходимости устранения реестровых ошибок в сведениях ЕГРН. Последний показатель может быть использован для принятия решения об исключении кадастрового инженера из членов саморегулируемой организации.
Рейтинг поможет сделать правильный выбор кадастрового инженера для проведения кадастровых работ.
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