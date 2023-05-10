Возрастное ограничение 18+

Ученые Пермского Политеха разработали модель для контроля вредных выбросов камеры сгорания газотурбинной установки

13.07 Среда, 10 мая 2023
Пермский край: новости дня
В таких важных отраслях экономики, как нефтегазодобывающая и авиационная промышленность, в качестве источника энергии используются газотурбинные установки. В их состав входит газотурбинный двигатель, одним из важнейших элементов которого является камера сгорания, производящая вредные выбросы. Чтобы процесс горения топлива в ней был устойчив и не приводил к чрезмерной эмиссии загрязняющих веществ, необходима система автоматического управления камерой сгорания, для работы которой требуются сенсоры выбросов. В качестве такого сенсора эмиссии выступает полуэмпирическая модель камеры сгорания, прогнозирующая вредные выбросы, которую разработали ученые Пермского Политеха. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Полученная модель способствует обеспечению технологического суверенитета Российской Федерации.

При работе газотурбинных двигателей в атмосферу выбрасываются продукты горения топлива: оксиды азота, оксиды углерода, углеводороды и др. Чтобы сократить их негативное воздействие на окружающую среду, двигатели следующего поколения необходимо оснастить малоэмиссионными камерами сгорания. Особенностью таких камер является узкий диапазон режимов работы между высоким уровнем эмиссии, то есть выбросом вредных веществ, и срывом пламени в процессе горения. Поддерживать работу камеры сгорания в штатном режиме должна система автоматического управления, информацию о текущих выбросах для которой мог бы поставлять сенсор эмиссии, установленный на двигателе. Поскольку физические измерения эмиссии в процессе эксплуатации двигателя недоступны, в настоящее время такие сенсоры отсутствуют. Заменить «физический» датчик можно встроенной в систему автоматического управления двигателем математической моделью камеры сгорания, которая выполняет функцию виртуального сенсора эмиссии.

Разработке математической модели виртуального сенсора эмиссии в перспективных системах автоматического управления газотурбинными двигателями и посвящена статья ученых Пермского Политеха, опубликованная в журнале «Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника» (№1, 2023г.).

— На основании экспериментальных данных нами была установлена коррелятивная связь между относительным расходом топлива через пилотный контур и величиной эмиссии оксидов азота, а также пульсациями давления в жаровых трубах малоэмиссионной камеры сгорания. Это позволило рассматривать коэффициент корреляции Пирсона как количественный критерий оценки качества организации горения. При этом становится возможным без измерения эмиссии определить, по какому типу – гомогенному или диффузному - происходит перемешивание топлива в процессе горения. Таким образом, полученные результаты позволяют существенно повысить качество прогнозирования эмиссии за счет уточнения разработанной полуэмпирической математической модели генерации оксидов азота. Уточнение ведется через учет неоднородности процесса горения в жаровых трубах. Разработанные алгоритмы являются основой виртуального сенсора, с помощью которого можно оценить уровень эмиссии двигателя без ее непосредственного измерения. Эти данные и ложатся в основу алгоритмов управления различными режимами работы камеры сгорания, — объясняет кандидат технических наук, доцент кафедры конструирования и технологий в электротехнике, директор Центра дистанционных образовательных технологий, Татьяна Кузнецова.

Эффективность модели подтверждается сопоставлением расчетов с экспериментальными показателями эмиссии оксидов азота при работе двигателя. Полученные данные позволяют оценивать не только качество процесса горения без трудоемкого измерения эмиссии, но и уточнять математические модели, лежащие в основе виртуального сенсора эмиссии, используемого в системе управления.

Внедрение виртуальных датчиков позволяет прогнозировать изменение неизмеряемых в процессе эксплуатации двигателя величин. А также позволяет оценивать качество измерения сигналов, и при замене реальных датчиков - снижает затраты на обслуживание двигателя.

Таким образом, предложенный подход упрощает процесс разработки и эксплуатации адаптивных систем управления эмиссией наземных газотурбинных установок и газотурбинных авиационных двигателей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Верхней Пышме требуются волонтеры для тушения пожаров
10 мая 2023
Мэр Березовского попросил у добровольцев помощи в борьбе с пожарами
06 мая 2023
Екатеринбургский космонавт провел в открытом космосе более семи часов
04 мая 2023
В Нижнем Тагиле мужчина чуть не сгорел из-за непотушенной сигареты
01 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Поколению победителей - особое внимание

Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:07 Ученые Пермского Политеха разработали модель для контроля вредных выбросов камеры сгорания газотурбинной установки
13:04 Более 80 обращений по поводу действий арбитражных управляющих поступило в прикамский Росреестр
09:59 Под контролем судебных приставов были устранены препятствия для эксплуатации электросетей
13:12 Ученые Пермского Политеха разработали новое защитное покрытие для самолетов и авиационных двигателей
13:09 Сотрудники прикамского Росреестра написали «Диктант Победы»
09:52 Судебные приставы Пермского края чтят память воинов-победителей
13:17 В Прикамье определена стоимость земли
13:14 Ученые Пермского Политеха выявили наиболее экологичный способ утилизации отходов бурения в Сибири
10:09 Под контролем судебных приставов в чусовском детском саду оборудованы медицинские кабинеты
13:05 Продлить срок службы лопаток газотурбинных двигателей предлагают ученые Пермского Политеха
13:02 Более 300 случаев самовольного захвата чужих земель выявили инспекторы прикамского Росреестра
11:52 Приложение учёных Пермского Политеха поможет в лечении зубов
11:49 Прикамский Роскадастр обработал около миллиона запросов сведений о недвижимости
10:35 В Прикамье судебные приставы принудительно госпитализировали больных туберкулезом
13:15 В Прикамском Росреестре ответили на вопросы кадастрового учета объектов недвижимости
13:12 Искусственные нейроны на страже настоящих: ученые Пермского Политеха обучили нейросеть диагностировать болезнь Альцгеймера
10:28 В Пермском крае должники по алиментам будут трудиться на благо общества
13:42 Пермские учёные доказали эффективность заживления ран с помощью мази с керосином
13:36 В марте жители Прикамья оформили в собственность более 1000 домов
09:44 В Прикамье судебные приставы проконтролируют выдворение нарушителей-мигрантов
13:47 В Прикамье заработал номер 117 по вопросам поступления на военную службу по контракту
Все новости
17:06 Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Имрана Хана на 8 дней
16:38 Президент Грузии назвала отмену Россией визового режима для грузин неприемлемой
16:15 В Новосибирске самолет вернулся в аэропорт сразу после взлета из-за неисправности закрылков
16:04 В Москве при пожаре на 13 этаже жилого дома погибли три человека
15:26 МИД отменил рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Грузию
14:57 Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией
14:52 Исследование: зарплата у половины работников в РФ превысит 100 тысяч рублей через 9 лет
14:07 Гладков: пострадавший при обстреле Шебекино мужчина погиб в машине «скорой»
13:37 В Иркутской области осужденный на 9 лет депутат, сын экс-губернатора, выйдет на свободу по УДО
12:56 В Воронежской области военный объект атакован двумя беспилотниками
12:38 В Новосибирске подали повторную заявку на референдум по возвращению прямых выборов
11:28 В Узбекистане произошел мощный взрыв у заправочной станции сжиженного газа
10:59 В Красноярске задержан депутат горсовета Самед Юсубов
10:29 В Пакистане вспыхнули массовые протесты сторонников арестованного экс-премьер-министра
20:29 Театрального режиссера Женю Беркович отправили в СИЗО на два месяца
18:31 ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
17:54 Бывший замгубернатора Курганской области Пугин, осужденный за взятку, вышел по УДО
16:51 Губернатор Бали предлагает отказаться от массового туризма и ввести квоты для иностранцев
16:11 В нацпарке «Зигальга» в Челябинской области тушат крупный пожар
15:23 Сержант из Белгородской области получил 13 лет строгого режима по делу о госизмене
11:24 В Сербии в результате стрельбы погибли восемь человек, подозреваемого ищут более 600 полицейских
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK