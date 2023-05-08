Более 80 обращений по поводу действий арбитражных управляющих поступило в прикамский Росреестр

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2023 году в Управление Росреестра по Пермскому краю поступило 88 обращений на действия (бездействие) арбитражных управляющих. В результате рассмотрения всех жалоб составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.Арбитражный управляющий - независимое лицо, главная задача которого заключается в беспристрастном посредничестве между сторонами процесса – судом, кредиторами и должником. Именно он анализирует имущественное и финансовое положение должника, получает необходимую информацию из государственных органов и банков, ходатайствует перед судом о списании или не списании долгов, распоряжается денежными средствами на счетах должника, занимается продажей имущества на торгах, распределяет денежные средства кредиторам.Однако некоторые арбитражные управляющие допускают нарушения в своей работе. Вот наиболее типичные из них:- нарушения при проведении инвентаризации, обеспечении сохранности имущества;- ненаправление в суд положения о порядке реализации имущества;- неисполнение обязанности по поиску, выявлению и возврату имущества должника;- невыплата или выплата не в полном объеме заработной платы, прожиточного минимума;- несвоевременное опубликование уведомлений о получении требований кредиторов, сведений о вынесении судебных актов, результатов соответствующей процедуры (отчет), сведений о признании должника банкротом;- внесение недостоверных сведений о размере обязательств в отчет о ходе процедуры; нарушение очередности удовлетворения требований;- превышение предельного размера вознаграждения арбитражного управляющего.«Любые нарушения в деятельности арбитражного управляющего влекут серьезные последствия для всех участников процедуры банкротства, - подчеркивает начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Пермскому краю Ирина Маковецкая. – А для арбитражного управляющего еще и в виде привлечения к административной ответственности, в том числе дисквалификация при повторном нарушении в течение года».Проконсультироваться по процедуре банкротства, деятельности арбитражных управляющих можно у специалистов Управления Росреестра по Пермскому краю по телефону 8 (342) 205-95-64.