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Более 80 обращений по поводу действий арбитражных управляющих поступило в прикамский Росреестр
Пермский край: новости дня
В 2023 году в Управление Росреестра по Пермскому краю поступило 88 обращений на действия (бездействие) арбитражных управляющих. В результате рассмотрения всех жалоб составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.
Арбитражный управляющий - независимое лицо, главная задача которого заключается в беспристрастном посредничестве между сторонами процесса – судом, кредиторами и должником. Именно он анализирует имущественное и финансовое положение должника, получает необходимую информацию из государственных органов и банков, ходатайствует перед судом о списании или не списании долгов, распоряжается денежными средствами на счетах должника, занимается продажей имущества на торгах, распределяет денежные средства кредиторам.
Однако некоторые арбитражные управляющие допускают нарушения в своей работе. Вот наиболее типичные из них:
- нарушения при проведении инвентаризации, обеспечении сохранности имущества;
- ненаправление в суд положения о порядке реализации имущества;
- неисполнение обязанности по поиску, выявлению и возврату имущества должника;
- невыплата или выплата не в полном объеме заработной платы, прожиточного минимума;
- несвоевременное опубликование уведомлений о получении требований кредиторов, сведений о вынесении судебных актов, результатов соответствующей процедуры (отчет), сведений о признании должника банкротом;
- внесение недостоверных сведений о размере обязательств в отчет о ходе процедуры; нарушение очередности удовлетворения требований;
- превышение предельного размера вознаграждения арбитражного управляющего.
«Любые нарушения в деятельности арбитражного управляющего влекут серьезные последствия для всех участников процедуры банкротства, - подчеркивает начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Пермскому краю Ирина Маковецкая. – А для арбитражного управляющего еще и в виде привлечения к административной ответственности, в том числе дисквалификация при повторном нарушении в течение года».
Проконсультироваться по процедуре банкротства, деятельности арбитражных управляющих можно у специалистов Управления Росреестра по Пермскому краю по телефону 8 (342) 205-95-64.
Арбитражный управляющий - независимое лицо, главная задача которого заключается в беспристрастном посредничестве между сторонами процесса – судом, кредиторами и должником. Именно он анализирует имущественное и финансовое положение должника, получает необходимую информацию из государственных органов и банков, ходатайствует перед судом о списании или не списании долгов, распоряжается денежными средствами на счетах должника, занимается продажей имущества на торгах, распределяет денежные средства кредиторам.
Однако некоторые арбитражные управляющие допускают нарушения в своей работе. Вот наиболее типичные из них:
- нарушения при проведении инвентаризации, обеспечении сохранности имущества;
- ненаправление в суд положения о порядке реализации имущества;
- неисполнение обязанности по поиску, выявлению и возврату имущества должника;
- невыплата или выплата не в полном объеме заработной платы, прожиточного минимума;
- несвоевременное опубликование уведомлений о получении требований кредиторов, сведений о вынесении судебных актов, результатов соответствующей процедуры (отчет), сведений о признании должника банкротом;
- внесение недостоверных сведений о размере обязательств в отчет о ходе процедуры; нарушение очередности удовлетворения требований;
- превышение предельного размера вознаграждения арбитражного управляющего.
«Любые нарушения в деятельности арбитражного управляющего влекут серьезные последствия для всех участников процедуры банкротства, - подчеркивает начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Пермскому краю Ирина Маковецкая. – А для арбитражного управляющего еще и в виде привлечения к административной ответственности, в том числе дисквалификация при повторном нарушении в течение года».
Проконсультироваться по процедуре банкротства, деятельности арбитражных управляющих можно у специалистов Управления Росреестра по Пермскому краю по телефону 8 (342) 205-95-64.
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