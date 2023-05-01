Под контролем судебных приставов были устранены препятствия для эксплуатации электросетей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Строительные материалы и хозяйственные постройки стали предметом спора между их владелицей и ресурсоснабжающей компанией. Имущество, расположенное на трех земельных участках, мешало эксплуатации воздушных линий электропередач. Представители юридического лица обратились в суд с требованием обязать женщину устранить имеющиеся препятствия.Рассмотрев доводы истца, суд пришел к выводу, что требования ОАО «МРСК Урала» не противоречат закону и не нарушают права и интересы ни ответчика, ни третьих лиц. Гражданку обязали привести свои владения в надлежащее состояние и освободить их не только от штабелей и пиломатериалов, но и от трех сараев, которые также мешали нормальному функционированию электросети.Решение суда было предъявлено для исполнения в отделение судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники своевременно уведомили должницу о возбуждении исполнительного производства и предупредили о правовых последствиях игнорирования требований исполнительного документа. Но в отведенный для добровольного исполнения решения срок собственница не освободила территорию от своего имущества. В отношении гражданки было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей. Только после штрафных санкций пермячка все же решила пойти навстречу представителям акционерного общества и устранила имеющиеся помехи.Сотрудники ведомства убедились в том, что решение суда было исполнено в полном объеме, после чего исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.