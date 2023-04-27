Ученые Пермского Политеха разработали новое защитное покрытие для самолетов и авиационных двигателей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Легкие и прочные материалы представляют интерес для передовых отраслей промышленности, таких, как авиа- и ракетостроение. Так, при изготовлении деталей самолетов вместо металлов все чаще используются поликомпозиты. Однако для некоторых элементов авиадвигателей их прочностные характеристики недостаточны. Ученые Пермского Политеха предлагают решить эту проблему с помощью новой разработки - защитного противоударного покрытия на основе полиуреи.Исследование опубликовано в журнале «Composite Structures». Разработка вносит вклад в обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации.— Применение композиционных материалов в составе современной авиационной техники является необходимым условием обеспечения её конкурентоспособности, поэтому отказаться от применения таких материалов нельзя. Однако они обладают низкой сопротивляемостью к высокоскоростному ударному нагружению, вызываемому, например, столкновением с птицами. Поэтому у нас возникла идея применять в составе деталей авиационных двигателей из полимерных композиционных материалов защитные покрытия, — делится ведущий инженер центра высокопроизводительных вычислительных систем, доцент кафедры «Авиационные двигатели», кандидат технических наук Николай Саженков.Предлагаемый защитный слой представляет собой соединение производных аммиака (алифатических аминов) и изоцианата – основы для производства полиуретана. Толщина покрытия составляет всего 0.3 мм, так что его нанесение не приводит к серьезному утяжелению конструкции. Покрытие подходит для разных погодных условий: диапазон температур, которые оно способно выдерживать без потери функциональности, лежит в границах от -60 до +250 ̊С.Технология нанесения защитного противоударного покрытия уже прошла успешную апробацию на корпусных деталях авиационных двигателей из полимерных композиционных материалов. Экспериментально установлено, что его применение приводит к повышению баллистического предела исходной конструкции на 18,4 % при повышении ее массы всего на 6,5 %.На достигнутых результатах исследователи не останавливаются. В ближайших планах у разработчиков усовершенствовать покрытие, добавив в него слои арамидной ткани. Сфера применения разработанного защитного покрытия не ограничивается авиацией. Оно подойдет также для повышения прочности спортивного инвентаря (шлемов, мотоциклетной брони), лобового стекла и корпусных деталей автомобилей, а также корпусов легкомоторных лодок.