Возрастное ограничение 18+

Ученые Пермского Политеха разработали новое защитное покрытие для самолетов и авиационных двигателей

13.12 Пятница, 5 мая 2023
Пермский край: новости дня
Легкие и прочные материалы представляют интерес для передовых отраслей промышленности, таких, как авиа- и ракетостроение. Так, при изготовлении деталей самолетов вместо металлов все чаще используются поликомпозиты. Однако для некоторых элементов авиадвигателей их прочностные характеристики недостаточны. Ученые Пермского Политеха предлагают решить эту проблему с помощью новой разработки - защитного противоударного покрытия на основе полиуреи.

Исследование опубликовано в журнале «Composite Structures». Разработка вносит вклад в обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации.

— Применение композиционных материалов в составе современной авиационной техники является необходимым условием обеспечения её конкурентоспособности, поэтому отказаться от применения таких материалов нельзя. Однако они обладают низкой сопротивляемостью к высокоскоростному ударному нагружению, вызываемому, например, столкновением с птицами. Поэтому у нас возникла идея применять в составе деталей авиационных двигателей из полимерных композиционных материалов защитные покрытия, — делится ведущий инженер центра высокопроизводительных вычислительных систем, доцент кафедры «Авиационные двигатели», кандидат технических наук Николай Саженков.

Предлагаемый защитный слой представляет собой соединение производных аммиака (алифатических аминов) и изоцианата – основы для производства полиуретана. Толщина покрытия составляет всего 0.3 мм, так что его нанесение не приводит к серьезному утяжелению конструкции. Покрытие подходит для разных погодных условий: диапазон температур, которые оно способно выдерживать без потери функциональности, лежит в границах от -60 до +250 ̊С.

Технология нанесения защитного противоударного покрытия уже прошла успешную апробацию на корпусных деталях авиационных двигателей из полимерных композиционных материалов. Экспериментально установлено, что его применение приводит к повышению баллистического предела исходной конструкции на 18,4 % при повышении ее массы всего на 6,5 %.

На достигнутых результатах исследователи не останавливаются. В ближайших планах у разработчиков усовершенствовать покрытие, добавив в него слои арамидной ткани. Сфера применения разработанного защитного покрытия не ограничивается авиацией. Оно подойдет также для повышения прочности спортивного инвентаря (шлемов, мотоциклетной брони), лобового стекла и корпусных деталей автомобилей, а также корпусов легкомоторных лодок.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На председателя екатеринбургского общества «Мемориал»* оформили протоколы по статье о дискредитации ВС РФ
27 апреля 2023
Терминалы для покупки билетов установили на автовокзале в Екатеринбурге
28 апреля 2023
Родителей «экспериментаторов» с нижнетагильской станции «Старатель» ждёт административка
28 апреля 2023
Площадь между «протестным» сквером и Драмтеатром в Екатеринбурге обретёт новый облик
27 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:12 Ученые Пермского Политеха разработали новое защитное покрытие для самолетов и авиационных двигателей
13:09 Сотрудники прикамского Росреестра написали «Диктант Победы»
09:52 Судебные приставы Пермского края чтят память воинов-победителей
13:17 В Прикамье определена стоимость земли
13:14 Ученые Пермского Политеха выявили наиболее экологичный способ утилизации отходов бурения в Сибири
10:09 Под контролем судебных приставов в чусовском детском саду оборудованы медицинские кабинеты
13:05 Продлить срок службы лопаток газотурбинных двигателей предлагают ученые Пермского Политеха
13:02 Более 300 случаев самовольного захвата чужих земель выявили инспекторы прикамского Росреестра
11:52 Приложение учёных Пермского Политеха поможет в лечении зубов
11:49 Прикамский Роскадастр обработал около миллиона запросов сведений о недвижимости
10:35 В Прикамье судебные приставы принудительно госпитализировали больных туберкулезом
13:15 В Прикамском Росреестре ответили на вопросы кадастрового учета объектов недвижимости
13:12 Искусственные нейроны на страже настоящих: ученые Пермского Политеха обучили нейросеть диагностировать болезнь Альцгеймера
10:28 В Пермском крае должники по алиментам будут трудиться на благо общества
13:42 Пермские учёные доказали эффективность заживления ран с помощью мази с керосином
13:36 В марте жители Прикамья оформили в собственность более 1000 домов
09:44 В Прикамье судебные приставы проконтролируют выдворение нарушителей-мигрантов
13:47 В Прикамье заработал номер 117 по вопросам поступления на военную службу по контракту
13:19 Росреестр Прикамья рассказал об итогах единого дня консультаций
13:13 Клуб краеведов, музеи Германии и Турецкая кампания 1828: события дня в «Горьковке»
10:58 Судебные приставы конфисковали имущество недобросовестного лесоруба
Все новости
15:23 Сержант из Белгородской области получил 13 лет строгого режима по делу о госизмене
11:24 В Сербии в результате стрельбы погибли восемь человек, подозреваемого ищут более 600 полицейских
16:32 МЧС: на Ставрополье загорелся мазут возле завода «Евробетон»
15:55 На режиссера Беркович возбудили уголовное дело, драматург Петрийчук задержана
14:43 Жители башкирского села на сходе отправили главу в отставку и выбрали нового, в деле разбирается СК
12:59 В ОЖД заявили о задержке шести электричек из-за поджога на финляндском направлении
12:28 В семичасовой миссии на МКС приняли участие два космонавта из Свердловской области
10:49 Губернатор Воронежской области сообщил о сбитом ПВО беспилотнике
10:28 Ростовский губернатор заявил о взрыве и пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
17:48 На Кубани задержали троих подозреваемых в убийстве мужчины и женщины на трассе
17:05 В Беларуси приговорили к восьми годам заключения экс-главреда телеграм-канала NEXTA
17:03 В Кремле заявили о попытке покушения на Путина
16:28 Сербская полиция подтвердила убийство девяти человек в школе Белграда
16:03 В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего обвиняемого в убийстве 13-летней школьницы
15:14 В 2,5 раза снизилось количество проданного на торгах жилья
14:12 В Белграде подросток застрелил школьного охранника и ранил учеников
13:11 Росстат снизил оценку уровня бедности россиян с 10,5% до 9,8%
12:32 В Оренбурге прохожий помог девушке собрать разлетевшиеся 715 тысяч и похитил их
11:44 В Якутске на улице нашли малолетнего мальчика без одежды
11:13 На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров
18:32 В Мордовии подполковник полиции получил два года условно за разглашение гостайны
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK