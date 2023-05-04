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Сотрудники прикамского Росреестра написали «Диктант Победы»

13.09 Пятница, 5 мая 2023
Пермский край: новости дня
27 апреля 2023 года состоялся пятый, юбилейный, международный исторический «Диктант Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В этом году с пожеланиями удачи и победы к участникам историко-патриотической акции обратился с борта Международной космической станции российский экипаж 69-й экспедиции — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

В своем приветственном слове председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил, что «Диктант Победы» - это не только конкурс или состязание, это гражданская эстафета памяти. «Диктант дает возможность каждому участнику осознать себя наследником поколения победителей», - подчеркнул он.

Около 22 тысяч площадок для проведения диктанта было открыто в нашей стране. В Пермском крае их было 218. К акции также присоединились жители десятков стран мира: Китая, Узбекистана, Туркменистана, Беларуси, Египта, Туниса и других стран.

Победный диктант также можно было написать онлайн на сайте организатора: диктантпобеды.рф.

«Знать, чтобы помнить» - эти слова год от года объединяют все большее количество участников акции. Память о вкладе, который внес российский народ в победу над фашизмом, о храбрости воинов на полях сражений и самоотверженной работе в тылу, навсегда останется в сердце каждого жителя нашей страны.

Специалисты краевого Управления Росреестра также приняли участие в международной акции.

«За 45 минут нужно было выполнить 25 тестовых заданий, посвященных знаменательным датам и событиям, военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства, - рассказывает Анна Колупаева, главный специалист-эксперт отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления. – Среди них были вопросы о Пермском крае. Диктант для меня стал не только проверкой знаний, но и еще одним поводом задуматься об истории и будущем нашей Родины».

Все участники акции получили сертификаты. Результаты «Диктанта Победы» будут известны в июне 2023 года.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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