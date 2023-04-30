Судебные приставы Пермского края чтят память воинов-победителей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

1418 дней длилась Великая Отечественная война. Начиная с предрассветных часов июльского утра 1941 года, вся страна боролась и трудилась ради победы. И вот, спустя четыре года, 9 мая 1945 года в 06:00 утра по московскому времени, Юрий Левитан произнес слова: «Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена». От Берлина до Владивостока миллионы людей, затаив дыхание, замерли перед радиоприемниками, еще не веря, что ужасы войны остались позади.В память о всех, кто воевал на фронтах Великой отечественной войны и трудился в тылу, в России проводится акция «Георгиевская ленточка». Судебные приставы Прикамья не остались в стороне и украсили свою форму официальным символом Победы. Но не только на работе сотрудники ведомства чтут подвиг соотечественников, дома они рассказывают своим детям о том, как важно знать свою историю и любить свою страну. В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения в ГУФССП России по Пермскому краю был объявлен конкурс «Папа, мама, я — патриотичная семья». Участникам было предложено создать любой проект, в котором бы поднималась тема победы в Великой Отечественной войне. Фотографии, песни, рефераты: фантазия конкурсантов ничем не ограничивалась, лишь одно условие было обязательным — работа должна быть сделана при участии всех членов семьи. Таким образом организаторы конкурса хотели не только пробудить в детях и подростках интерес к подвигам русского народа, но и сплотить семьи, где один, а иногда оба родителя, трудятся над восстановлением справедливости в обществе.Еще одна предпраздничная инициатива судебных приставов напрямую связана с семьей. Благодаря неравнодушным сотрудникам ГУФССП России по Пермскому краю была создана видеоинсталляция, в которой кадры военной хроники чередуются с фотографиями родственников судебных приставов. Сегодня этот ролик целый день транслируется в фойе Главного Управления под песни военных времен.Более подробно о героях с фотокарточек можно будет узнать в социальных сетях, где идет флэш-моб #ФССП_помнит. Любой работник органа принудительного исполнения может записать небольшой видеоролик и рассказать о своих близких людях, которые внесли свой вклад в Победу.Непосредственно 9 Мая многие судебные приставы выйдут на улицы краевого центра, чтобы поприветствовать парад Победы, кто-то посетит могилы родственников-фронтовиков, а кто-то возложит цветы на могилу солдат, погибших от ран в эвакуационных госпиталях Пермского края. Не важно, как именно мы проведем этот день, главное, что в душе каждого из нас будет благодарность к тем, кто своей жизнью приблизил Победу, к тем, кто восстанавливал страну в трудные послевоенные годы, к тем, кто дошел до Берлина и вернул мир на нашу землю.