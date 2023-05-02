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В Прикамье определена стоимость земли

13.17 Четверг, 4 мая 2023
Пермский край: новости дня
В 2022 году в Пермском крае проведена массовая государственная кадастровая оценка 1 241 991 земельного участка всех категорий. С 1 января 2023 года применяется уже новая кадастровая стоимость. Кадастровую оценку в Прикамье провели эксперты Центра технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края.

Ранее решение о проведении кадастровой оценки каждый регион принимал самостоятельно, однако делать это нужно было не реже, чем раз в пять лет. Эти сроки далеко не всегда соблюдались. Такой порядок приводил к несправедливому распределению налоговой нагрузки в разных регионах по однотипным объектам недвижимости. С 1 января 2022 года все субъекты Российской Федерации перешли на единую периодичность проведения работ по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Государственная кадастровая оценка проводится на основе принципов единства методологии определения кадастровой стоимости с использованием методов массовой оценки, при которых осуществляется построение единых групп объектов недвижимости, имеющих схожие характеристики. Методы массовой оценки могут не учитывать экономические характеристики отдельных объектов недвижимости.

Информация о новой кадастровой стоимости содержится в Приказе министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 04.10.2022 № 31-02-1-4-1901 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Пермского края» (далее – Приказ). Приказ размещен в открытом доступе на сайте министерства в разделе «Государственная кадастровая оценка»
https://migd.permkrai.ru/gosudarstvennaya-kadastrovaya-otsenka/akty-ob-utverzhdenii-rezultatov-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti.

Кадастровая стоимость объектов недвижимости необходима при заключении сделок купли-продажи имущества, при определении арендной платы, для определения госпошлины при разбирательствах в суде или при наследовании объекта, начислении различного вида налогов: налога на имущество, земельного налога и так далее.

Владельцы земельных участков, которые считают, что кадастровая стоимость завышена по сравнению с рыночной стоимостью или же при ее расчете учтены не все ценообразующие факторы, могут обратиться с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости в Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края.

Форма заявления об установлении рыночной стоимости и требования к его заполнению утверждены Приказом Росреестра от 06.08.2020 г. №П/0287. Приказ размещен на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru/activity/kadastrovaya-otsenka/dokumenty/.

К заявлению должен быть приложен отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, составленный на электронном носителе в форме электронного документа, и доверенность, если от имени собственника действует его представитель.

Методические рекомендации для подготовки отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости размещены на сайте Центра технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края.

Заявления об установлении рыночной стоимости принимаются по адресу: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 82, кабинет 320, понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 15:00, обед с 12:45 до 13:33, телефон: (342) 280-99-13.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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