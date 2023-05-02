В Прикамье определена стоимость земли

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2022 году в Пермском крае проведена массовая государственная кадастровая оценка 1 241 991 земельного участка всех категорий. С 1 января 2023 года применяется уже новая кадастровая стоимость. Кадастровую оценку в Прикамье провели эксперты Центра технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края.Ранее решение о проведении кадастровой оценки каждый регион принимал самостоятельно, однако делать это нужно было не реже, чем раз в пять лет. Эти сроки далеко не всегда соблюдались. Такой порядок приводил к несправедливому распределению налоговой нагрузки в разных регионах по однотипным объектам недвижимости. С 1 января 2022 года все субъекты Российской Федерации перешли на единую периодичность проведения работ по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости.Государственная кадастровая оценка проводится на основе принципов единства методологии определения кадастровой стоимости с использованием методов массовой оценки, при которых осуществляется построение единых групп объектов недвижимости, имеющих схожие характеристики. Методы массовой оценки могут не учитывать экономические характеристики отдельных объектов недвижимости.Информация о новой кадастровой стоимости содержится в Приказе министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 04.10.2022 № 31-02-1-4-1901 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Пермского края» (далее – Приказ). Приказ размещен в открытом доступе на сайте министерства в разделе «Государственная кадастровая оценка»https://migd.permkrai.ru/gosudarstvennaya-kadastrovaya-otsenka/akty-ob-utverzhdenii-rezultatov-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti.Кадастровая стоимость объектов недвижимости необходима при заключении сделок купли-продажи имущества, при определении арендной платы, для определения госпошлины при разбирательствах в суде или при наследовании объекта, начислении различного вида налогов: налога на имущество, земельного налога и так далее.Владельцы земельных участков, которые считают, что кадастровая стоимость завышена по сравнению с рыночной стоимостью или же при ее расчете учтены не все ценообразующие факторы, могут обратиться с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости в Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края.Форма заявления об установлении рыночной стоимости и требования к его заполнению утверждены Приказом Росреестра от 06.08.2020 г. №П/0287. Приказ размещен на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru/activity/kadastrovaya-otsenka/dokumenty/.К заявлению должен быть приложен отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, составленный на электронном носителе в форме электронного документа, и доверенность, если от имени собственника действует его представитель.Методические рекомендации для подготовки отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости размещены на сайте Центра технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края.Заявления об установлении рыночной стоимости принимаются по адресу: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 82, кабинет 320, понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 15:00, обед с 12:45 до 13:33, телефон: (342) 280-99-13.