Под контролем судебных приставов в чусовском детском саду оборудованы медицинские кабинеты

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В отделении судебных приставов по г. Чусовому ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство об обязании МДОУ «Детский сад «Наукоград» обеспечить наличие в медицинском блоке необходимого оборудования.Ранее в ходе проверки прокуратуры было установлено, что врачебный и процедурный кабинеты в дошкольном учреждении не соответствуют требованиям законодательства. В нужных количествах отсутствовали кушетки, носилки, травматологические укладки, оториноскопы, желудочные зонды и иное оборудование, наличие которого обеспечивает качественное оказание медицинской помощи воспитанникам и педагогическому составу во время образовательного процесса.Удовлетворив иск надзорного органа, суд обязал руководство дошкольного учреждения устранить выявленные нарушения и приобрести все необходимое.Руководство детского сада было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.В установленный законом срок для добровольного исполнения требования исполнительного документа исполнены не были, в связи с чем в отношении организации-должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.После применения штрафных санкций руководство детского сада изыскало необходимые средства и оснастило медицинский блок всем необходимым оборудованием. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.