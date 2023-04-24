Продлить срок службы лопаток газотурбинных двигателей предлагают ученые Пермского Политеха

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Долговечность современных газотурбинных двигателей в значительной степени зависит от надежности работы лопаток турбины, поскольку они являются наиболее нагруженными деталями. Лопатки изготавливаются из жаропрочного никелевого сплава. Под воздействием динамических нагрузок и работе в агрессивной среде на поверхности лопаток образуются микротрещины, содержащие оксидные пленки разных металлов. Для ремонта отработанных лопаток необходимо очистить микротрещины и труднодоступные участки поверхности сопловых лопаток от оксидов металлов. Ученые Пермского Политеха провели анализ всех имеющихся способов очистки деталей от трудноудаляемых компонентов - оксидов алюминия, титана и хрома, и нашли более эффективные способы очистки. Технология будет полезна для разрабатываемой технологии ремонта лопаток газотурбинных двигателей.Исследование опубликовано в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология». Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».Ученые провели исследования и проанализировали существующие на сегодня методы, позволяющие удалить оксиды металлов из микротрещин. Оксидная пленка удалялась методом: химической очистки растворами различных составов при различных условиях, ультразвуковой очисткой в ваннах, в автоклаве и последовательную очистку фтористым водородом и водородом при высоких температурах в реакторе. В среднем температура очистки варьируется в интервале 120–1000 градусов Цельсия. Продолжительность очистки составляет 1–1,5 часа.— Анализ показал, что для очистки лопаток газотурбинных двигателей от оксидной пленки лучше всего себя показал метод с применением фторида водорода и водорода при повышенных температурах. Данный метод позволяет произвести очистку благодаря химической активности фтористого водорода, который вступает в реакцию с компонентами сплава, тем самым, образуя растворимые фториды металлов, — поделилась магистрантка кафедры «Химические технологии» Дарья Логинова.— Проведенная нами работа сократит длительность работ по ремонту отработанных лопаток газотурбинных двигателей. А сам метод очистки увеличит срок службы очищенных лопаток турбин, снизит количество брака при их ремонте и расширит технологические возможности на производстве — рассказали аспирантка кафедры химических технологий Дарья Фомина и профессор кафедры химических технологий, доктор технических наук Владимир Пойлов.На данный момент времени в России нет подходящего и реализуемого метода по очистке поверхности и микротрещин лопаток газотурбинного двигателя, поэтому этот вопрос достаточно актуален для машиностроительных компаний. В исследовании политехников заинтересована компания АО «ОДК-Пермские Моторы».